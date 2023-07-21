明日七夕——中国人的情人节。牛郎会织女，送啥礼物表心意是个问题：送红包略俗，送花不实用，有没有既浪漫又贴心的好物件？

明日七夕——中国人的情人节。牛郎会织女，送啥礼物表心意是个问题：送红包略俗，送花不实用，有没有既浪漫又贴心的好物件？

或许，我们可以从古人那里找点儿灵感。古时男女传情不走寻常路，他们送给爱人的礼物颇为别致。

一缕秀发赠情郎

在东都洛阳长大的唐朝美女杨玉环，天生丽质难自弃，被唐玄宗相中，成为贵妃，万千宠爱在一身。

相传，某日，杨贵妃和皇帝闹别扭，跑回了娘家。皇帝拉不下面子，本想冷战一段时间，谁料美人剪下一缕青丝托人送给了他。皇帝情难自已，立刻将贵妃接回了宫。

古人认为“身体发肤，受之父母，不敢毁伤”，头发不可随便剪。

《三国演义》里说，曹操令官兵不准践踏麦田，违令者斩，不料他骑的马受了惊，踏坏了一片麦田。曹操作势自杀，众人劝阻，于是，他便割断了头发，以发代首。可见头发的重要性。

因而，若是剪下一缕头发送给爱人，那简直就是爱的誓言：爱你就像爱生命，此生非你不可！

头发跟婚恋扯上关系，源于周公之礼。周公营建洛邑，制礼作乐，与洛阳渊源颇深。

史载，西周初年，民风粗放，男女常随意野合。周公觉得这样不像话，就立了规矩：婚前不能随便发生性关系，洞房之夜才可亲热。后人遂把夫妻同房称作行“周公之礼”。

男女成年方可婚嫁。古时，男子加冠、女子及笄意味着成年。冠是礼帽，笄是簪子，加冠和及笄都要束发绾结。新婚男女还得各剪一缕头发结在一起，寓意夫妻同心。所以，古人以“结发夫妻”比喻原配夫妻。

如此一来，头发就有了深情含蓄的象征意义。青年人谈恋爱，常把头发当定情信物表痴心，期盼“结发为夫妻，恩爱两不疑”。

唐代女子晁采与心上人私定终身，把自己的头发和情郎的头发打成了同心结，“侬既剪云鬟，郎亦分丝发。觅向无人处，绾作同心结”。这爱可真够深的。

送片指甲表真心

指甲也是古人眼中的传情好礼。现代人或许觉得匪夷所思：指甲缝里藏污纳垢，即便是美女的指甲，剪下来后也不招人待见啊，谁愿意要别人的指甲？

有这想法的人八成没读过《红楼梦》。《红楼梦》里写道，丫鬟晴雯因容貌娇俏、直率任性遭人嫉恨，被当成狐狸精逐出了贾府。晴雯病重，贾宝玉去看她。晴雯咬下两寸指甲，脱下贴身穿的红绫袄，一并送给宝玉，说是如此这般，也不枉担了狐狸精的虚名。

十指连心，送指甲，意味着以心相许、生死相依。

上文提到的晁采，不但偷偷与恋人结发，还剪下了指甲送情郎，说：“明窗弄玉指，指甲如水晶。剪之特寄郎，聊当携手行。”思君不见君，就把我的指甲送给你，当是咱俩携手同行。

送君两条旧手绢

手帕也是表心意的好礼物。《红楼梦》里写道，贾宝玉挨打之后，怕林黛玉为他伤心，让人送去了两条他用过的旧手帕。林妹妹心知肚明，手帕“横也丝来竖也丝”，寸寸皆是相思，遂神魂驰荡。

洛阳人俗称手帕为手巾、手绢。旧时，男女成家之前会“换手巾”：女方把包着钢笔等礼物的手巾送给男方，男方则回赠包着钱的手巾。

在洛阳乡间，换手巾等于定亲，要在双方亲友的见证下举行。谁要是偷偷送给对象一块手巾，那就是迫不及待想和心上人长相厮守了。

汉乐府民歌《孔雀东南飞》有云：“阿女默无声，手巾掩口啼。”手巾自古便是贴身用的私人物品，可擦汗、擦泪，也可裹东西、拴东西。

明代人常含香茶，以防口臭。他们把香茶装在小盒子里，拴在“汗巾儿”——手巾角上，以便随时取用。汗巾儿窄长，角上缝有小环，类似钥匙扣，可以系钥匙、荷包等零碎物品，走哪儿带哪儿。

柔软、温暖、贴身、实用，还有什么礼物比手巾更贴心？

唐代高阳公主的选择是送枕头。北宋司马光在洛阳编纂《资治通鉴》，写到已婚的高阳公主爱上了英俊的辩机和尚——高僧玄奘的助理，与其私通，将自己用的枕头送给了辩机。

小偷到寺庙偷东西，见这枕头镶满珠宝，很是华贵，便顺手偷走，不料被抓。官府收缴赃物，见有皇家金宝神枕，顺藤摸瓜一查，发现公主出轨了。

唐太宗大怒，腰斩了辩机和尚，杀了与此事有牵连的奴婢，将高阳公主禁足。高阳公主因此与父亲翻脸。

金代元好问有词云：“问世间情是何物，直教生死相许。”或许，在选定爱人、送定情物之前，应先问问自己，那人值不值得，此情应不应该。(洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜)