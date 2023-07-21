洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

七夕送爱人啥礼物好

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 民俗史话  来源: 洛阳网 2023.08.21 08:13

　　明日七夕——中国人的情人节。牛郎会织女，送啥礼物表心意是个问题：送红包略俗，送花不实用，有没有既浪漫又贴心的好物件？

　　或许，我们可以从古人那里找点儿灵感。古时男女传情不走寻常路，他们送给爱人的礼物颇为别致。

　　一缕秀发赠情郎

　　在东都洛阳长大的唐朝美女杨玉环，天生丽质难自弃，被唐玄宗相中，成为贵妃，万千宠爱在一身。

　　相传，某日，杨贵妃和皇帝闹别扭，跑回了娘家。皇帝拉不下面子，本想冷战一段时间，谁料美人剪下一缕青丝托人送给了他。皇帝情难自已，立刻将贵妃接回了宫。

　　古人认为“身体发肤，受之父母，不敢毁伤”，头发不可随便剪。

　　《三国演义》里说，曹操令官兵不准践踏麦田，违令者斩，不料他骑的马受了惊，踏坏了一片麦田。曹操作势自杀，众人劝阻，于是，他便割断了头发，以发代首。可见头发的重要性。

　　因而，若是剪下一缕头发送给爱人，那简直就是爱的誓言：爱你就像爱生命，此生非你不可！

　　头发跟婚恋扯上关系，源于周公之礼。周公营建洛邑，制礼作乐，与洛阳渊源颇深。

　　史载，西周初年，民风粗放，男女常随意野合。周公觉得这样不像话，就立了规矩：婚前不能随便发生性关系，洞房之夜才可亲热。后人遂把夫妻同房称作行“周公之礼”。

　　男女成年方可婚嫁。古时，男子加冠、女子及笄意味着成年。冠是礼帽，笄是簪子，加冠和及笄都要束发绾结。新婚男女还得各剪一缕头发结在一起，寓意夫妻同心。所以，古人以“结发夫妻”比喻原配夫妻。

　　如此一来，头发就有了深情含蓄的象征意义。青年人谈恋爱，常把头发当定情信物表痴心，期盼“结发为夫妻，恩爱两不疑”。

　　唐代女子晁采与心上人私定终身，把自己的头发和情郎的头发打成了同心结，“侬既剪云鬟，郎亦分丝发。觅向无人处，绾作同心结”。这爱可真够深的。

　　送片指甲表真心

　　指甲也是古人眼中的传情好礼。现代人或许觉得匪夷所思：指甲缝里藏污纳垢，即便是美女的指甲，剪下来后也不招人待见啊，谁愿意要别人的指甲？

　　有这想法的人八成没读过《红楼梦》。《红楼梦》里写道，丫鬟晴雯因容貌娇俏、直率任性遭人嫉恨，被当成狐狸精逐出了贾府。晴雯病重，贾宝玉去看她。晴雯咬下两寸指甲，脱下贴身穿的红绫袄，一并送给宝玉，说是如此这般，也不枉担了狐狸精的虚名。

　　十指连心，送指甲，意味着以心相许、生死相依。

　　上文提到的晁采，不但偷偷与恋人结发，还剪下了指甲送情郎，说：“明窗弄玉指，指甲如水晶。剪之特寄郎，聊当携手行。”思君不见君，就把我的指甲送给你，当是咱俩携手同行。

　　送君两条旧手绢

　　手帕也是表心意的好礼物。《红楼梦》里写道，贾宝玉挨打之后，怕林黛玉为他伤心，让人送去了两条他用过的旧手帕。林妹妹心知肚明，手帕“横也丝来竖也丝”，寸寸皆是相思，遂神魂驰荡。

　　洛阳人俗称手帕为手巾、手绢。旧时，男女成家之前会“换手巾”：女方把包着钢笔等礼物的手巾送给男方，男方则回赠包着钱的手巾。

　　在洛阳乡间，换手巾等于定亲，要在双方亲友的见证下举行。谁要是偷偷送给对象一块手巾，那就是迫不及待想和心上人长相厮守了。

　　汉乐府民歌《孔雀东南飞》有云：“阿女默无声，手巾掩口啼。”手巾自古便是贴身用的私人物品，可擦汗、擦泪，也可裹东西、拴东西。

　　明代人常含香茶，以防口臭。他们把香茶装在小盒子里，拴在“汗巾儿”——手巾角上，以便随时取用。汗巾儿窄长，角上缝有小环，类似钥匙扣，可以系钥匙、荷包等零碎物品，走哪儿带哪儿。

　　柔软、温暖、贴身、实用，还有什么礼物比手巾更贴心？

　　唐代高阳公主的选择是送枕头。北宋司马光在洛阳编纂《资治通鉴》，写到已婚的高阳公主爱上了英俊的辩机和尚——高僧玄奘的助理，与其私通，将自己用的枕头送给了辩机。

　　小偷到寺庙偷东西，见这枕头镶满珠宝，很是华贵，便顺手偷走，不料被抓。官府收缴赃物，见有皇家金宝神枕，顺藤摸瓜一查，发现公主出轨了。

　　唐太宗大怒，腰斩了辩机和尚，杀了与此事有牵连的奴婢，将高阳公主禁足。高阳公主因此与父亲翻脸。

　　金代元好问有词云：“问世间情是何物，直教生死相许。”或许，在选定爱人、送定情物之前，应先问问自己，那人值不值得，此情应不应该。(洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    痛经的人群真的不易受孕吗？
    痛经的人群真的不易受孕吗？
    痛经的人群真的不易受孕吗？
        痛经是否影响受孕，要分情况而论。
  • ·炫了顿烤肉 男子眼珠突然黄了……
  • ·颈动脉有斑块，需要吃药吗？
  • ·有脚气，在土里走走就好了？
    		•
    省运会 体育潮 共赴健身之约吧！
    省运会 体育潮 共赴健身之约吧！
    省运会 体育潮 共赴健身之约吧！
        “逐梦省运会 跃动洛阳城。”今日，河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会开幕式将在应天门举行。
  • · 城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
  • ·大美中原景绚烂 千山万水赏不完
  • ·喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市委常委会召开会议
  • 济新高速黄河三峡大桥主体施工加紧推...
  • 体育盛会邂逅千年古都，出圈又出彩
  • 阴天有中阵雨，局地暴雨！洛阳发布最...
  • 洛阳有望新增4家省级产业研究院
  • 洛阳：定制旅游流行 提升游客体验
  • 省运会场地自行车比赛开赛 洛阳夺得1...
  • 本周中后期洛阳多强对流天气，气温明...
  • 洛阳9款好礼入选中国好礼推荐产品
  • 河南省第十四届运动会青少年竞技组射...
    		•
    百姓呼声
    洛阳站与地铁不出站换乘预计10月底实现
    洛阳何时能接种威斯克三价新冠疫苗？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    窗外 自有花开

    二里头遗址博物馆

    雨中赏荷

    栾川叫河牛堡街景
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605