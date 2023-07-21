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后续报道：翟六三大学4年费用有着落了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.21 08:15

　　爱心涌动！眼下，励志学子翟六三的事迹打动众多人。近日，又有爱心人士及爱心单位为翟六三提供帮助，承担其大学4年的学费、生活费等，央广中国之声等媒体也对翟六三进行了采访。

周利可为翟六三（中）送上助学金

　　“恭喜你考上大学！”18日上午，伊川县凤山驾校负责人周利可带着2000元助学金及方便面、饼干等食品，来到伊川县吕店镇敬老院看望翟六三。

　　近年，周利可热心公益，多次参加慰问孤寡、留守老人的志愿服务活动。前段时间，她还联合部分爱心商家和爱心人士筹集了两三万元爱心款，发放给伊川县部分考上大学的学生。她看到翟六三的报道后深受感动，并将翟六三的事迹讲给上初中的孩子听。“小翟不仅是孩子学习的榜样，也是大人学习的榜样。”周利可说，希望小翟在大学能够取得好成绩，顺利完成学业。她决定每年资助小翟2000元，直至其大学毕业，希望通过自己的绵薄之力让小翟感受到社会的温暖。

　　市政协民族宗教委员会也很关注翟六三。相关负责人说，他们已联系委员们及协调爱心单位，按照一年一资助的形式，承担小翟大学4年的学费和生活费，近期也会到敬老院为小翟送去大学报到所需物品。同时，小翟上大学期间，他们会保持关注，在大学学习规划等方面给予小翟指导，持续关注小翟的学习和生活。其间，委员们可为小翟提供勤工俭学机会。据他们了解，市总工会、团市委、伊川县民政局等单位也会对其进行资助。小翟大学毕业后，他们会为其提供就业指导，帮助其就业。如果小翟将来要读研、读博，他们考虑继续资助。

　　洛阳和悦餐饮负责人温乐飞在洛阳理工学院王城校区经营有餐厅，他联系记者说愿意为翟六三提供帮助。“我老家也是吕店镇的，我跟小翟是老乡。”温乐飞说，老家走出来这样一名励志学子，很难得。他决定带着慰问金和礼品上门，向小翟表示祝贺。同时，他愿意解决小翟大学4年的吃饭问题，为其免费提供一日三餐。如果小翟愿意到餐厅勤工俭学，他会提供相应的岗位。

　　目前，阿里公益天天正能量已为翟六三筹集5000余元爱心款。

　　全国各地的媒体也持续关注翟六三。央广中国之声和河南电视台也对他进行了采访。

　　翟六三说，他的成长离不开好心人的关心与帮助，他会把大家对自己的帮助牢记在心，并且会努力学习，绝不辜负大家对他的期望！（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 李德伟 文/图）

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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