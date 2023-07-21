洛阳9款好礼入选中国好礼推荐产品

记者昨日从市商务局获悉，洛阳9款好礼获得中国贸促会中国好礼产业促进计划2023—2024年度推荐产品。

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记者昨日从市商务局获悉，洛阳9款好礼获得中国贸促会中国好礼产业促进计划2023—2024年度推荐产品。

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入选中国好礼产业促进计划产品推荐名录的“洛阳好礼”

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中国好礼产业促进计划是商务部、中宣部等6部委发起的对外文化贸易“千帆出海”行动计划的重点项目，旨在打造对外文化贸易促进平台，培育若干具有较强国际影响力和竞争力的文化贸易骨干企业，推动对外文化贸易国际竞争力进一步增强。此次全国认定了200款产品为中国好礼产业促进计划2023—2024年度推荐产品。

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市商务局相关负责人表示，此次入选的产品突出文化导向，立足洛阳丰富的历史文化资源，运用新技术、新工艺、新媒介，都是创新设计的具有文化内涵和精神消费的文化创意产品。据悉，中国好礼产业促进计划产品推荐名录将于9月在中国国际服务贸易交易会期间举行的中国好礼产业发展论坛上正式发布。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 乔安新）