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本周中后期洛阳多强对流天气，气温明显下降

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2023.08.21 08:14

　　昨日正式出伏，闷热感和强降水轮番上阵。今日天气转晴，本周中后期多强对流天气，气温明显下降。

　　“七下八上”已过，但不等于雨季结束。国家气象信息数据显示，今年“七下八上”期间，我国共出现7次暴雨过程，平均降水量较常年同期偏多，其中华北、东北分别出现3次暴雨过程，东北中部、华北东部及陕西中部、河南北部等地平均降水量偏多五成至1倍，北京南部、河北南部、河南北部的部分地区偏多1至2倍。

　　“从气候上来说，今年‘七下八上’防汛关键期已过，不过这并不意味着北方雨季结束，8月下旬北方降水依然比较频繁。”中国天气网首席气象分析师胡啸提醒，未来一周，华北、东北部分地区降水依然比较频繁，当地前期已遭遇多轮强降水，部分江河水位较高，相关部门需做好防汛工作。此外，8月中下旬正值秋粮产量形成的关键期，降水有利于秋作物丰产，但低洼地块需注意排涝。

　　洛阳市气象台根据最新气象资料分析，受高空短波槽和中低层切变线的影响，周后期我市有一次降水天气过程，局地有暴雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。

　　最近几天天气预报

　　今日：多云到晴天，气温23℃～33℃。

　　明日：晴天到多云，气温23℃～34℃。

　　23日(周三)：多云转阵雨或雷阵雨，气温24℃～31℃。

　　24日(周四)：多云间阴天有分散性阵雨，气温23℃～30℃。

　　25日(周五)：多云到阴天转阵雨或雷阵雨，气温22℃～29℃。

　　26日(周六)：阴天有中雨，局地有大到暴雨，气温22℃～28℃。

　　27日(周日)：阴天有小到中阵雨，气温22℃～26℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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