8月19日，省委书记楼阳生到洛阳市瀍河区、偃师区，调研产业发展、科技创新、人才引育、文化保护传承等工作。

8月19日，省委书记楼阳生到洛阳市瀍河区、偃师区，调研产业发展、科技创新、人才引育、文化保护传承等工作。

近年来，洛阳市大力推进制造业转型升级，老工业城市焕发出新的生机活力。联东U谷·瀍河绿色科技产业社区已有23家企业入驻。楼阳生到博诚物联网技术公司、东超云驰信息科技公司，询问技术研发、设备制造等，强调要对科技型企业加强政策支持，加大应用场景开放力度，助力企业提升创新能力和核心竞争力。楼阳生详细了解产业社区运营模式，指出要树牢节约集约用地理念，精打细算“节”、科学高效“用”，不断提高土地亩均产出效益。在洛阳建龙微纳新材料公司、洛玻集团洛阳龙海电子玻璃公司，楼阳生强调，要以关键技术、关键材料、关键产品、关键团队等为牵引，围绕头部企业、龙头企业补链延链强链，打通上下游、连接左右端，推动产业链式集群发展。

中原美谷由省科学院和洛阳市瀍河区联合建设。楼阳生了解实验室研究方向、中试基地运营、成果转化等，和实验室负责人、科研人员亲切交流，鼓励他们潜心科研、专注创新，在一流平台上成就事业梦想、推动创新发展。楼阳生对省科学院带动产业发展取得的成效予以肯定，他强调，省科学院要充分发挥科研优势，紧密结合地方产业发展所需，积极推进科创园布局建设，以基础研究引领应用研究，推动产业转型升级发展。要在营造全域创新大生态的同时，建好用人单位创新小气候，放开视野选人才、不拘一格用人才，创新人才引进、使用、评价、激励等机制，让人才的创造活力竞相迸发、聪明才智充分涌流。调研中，楼阳生强调，洛阳市要加强政策支持，强化要素保障，搭建一流创新平台，完善全生命周期服务链条，加快集聚创新要素、高端人才，努力在国家创新高地建设中展现更大作为。

楼阳生来到中共洛阳组诞生地纪念馆。1921年12月，河南第一个共产党组织“中共洛阳组”在这里创建。楼阳生边走边看，叮嘱纪念馆工作人员，要肩负起传播红色文化、赓续红色血脉的职责使命，讲好中共洛阳组故事、讲好“四史”故事，因人制宜、因时制宜，用好技术手段，创新方式方法，让红色资源、党史故事活起来，让红色基因代代相传。在二里头夏都遗址博物馆，楼阳生了解遗址考古发掘历程，指出要加大重要遗址考古发掘力度，深化考古成果研究阐释，传承好优秀传统文化，更好守护历史文脉、坚定文化自信。

江凌、陈星参加调研。（河南日报客户端记者 冯芸 马涛/文 董亮 蔡迅翔/图）①