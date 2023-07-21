全网火热！洛报集团河南省运会开幕式相关话题网络阅读量逾3亿次

世界再次聚焦洛阳，洛阳再次火爆出圈。

世界再次聚焦洛阳，洛阳再次火爆出圈。8月18日8点，备受瞩目的河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会在隋唐洛阳城国家遗址公园盛大开幕。截至19日，洛报集团旗下新媒体矩阵，通过直播、视频、话题等多种传播形式，与本次开幕式相关的网络阅读量逾3亿次。

据介绍，本届省运会开幕式首次由体育场馆转向遗址公园，把入“场”仪式变成入“城”仪式，让穿越千年的“大遗址”变成时尚亮丽的“会客厅”，呈现“体育赛事”与“文旅文创”多彩融合的嘉年华。为全面报道本次盛会，洛阳日报报业集团旗下洛阳网，洛阳网视频号、抖音、快手，“掌上洛阳”客户端，洛视频抖音、快手、视频号等新媒体矩阵提前预热，并在开幕式当天同步直播。

由掌上洛阳抖音官方账号“掌上洛阳·洛视频”发布的《应天门烟火璀璨》、《孙楠、邓亚萍等合唱〈最美的相逢〉》等众多视频播放量均超百万次。“爱了爱了，我大美洛阳！”“最美烟火色，神韵洛阳城。”“在洛阳，一览盛世繁华。”……在这些视频下，万千网友热情留言共享喜悦。

此外，掌上洛阳客户端在抖音、快手、微博、小红书、客户端、微信公众号等平台设置#给运动来亿点多巴胺#、#河南省十四届运动会#等话题十余条，话题总浏览量超过2亿次，在抖音、视频号、客户端、快手等发布视频300余条，总浏览量达3124.5万次。掌上洛阳·洛视频在视频号、抖音、快手以及微博等直播平台共计79.9万次观看量，掌上洛阳客户端发布稿件、海报40余条，阅读量超50万次。

洛阳网原创话题#河南省运会整活了，全平台播放量2800万次，开幕式直播观看量超45万人次，洛阳网视频号单平台点赞281万次。另外，洛阳网网站和手机洛阳网发稿18篇，阅读量共21万次。截至19日9时，洛阳网和洛阳发布共发布开幕式相关推文10篇，总阅读量36.8万次。

据统计，此次，洛阳网官方抖音号“洛阳网”共发布活动主题视频25个，其中，《太惊艳了！河南省运会开幕式现绝美烟花》、《今夜的洛阳夜空星火璀璨，河南省运会开幕式氛围感拉满》、《神都相逢！洛阳，中！》等视频霸榜抖音同城榜前三名。

洛阳晚报视频号发布活动主题视频《邓亚萍亮相省运会》，截至19日中午记者发稿前，播放量已突破190万次。在这条视频下，一名网友这样评论：“弘扬的是精神，树立的是自信，这场盛会让中原文化、人民自信，字字铿锵、更有力量！”该条视频也获得许多网友共情点赞。

此外，洛报传媒抖音平台总播放量278.6万，视频号洛阳快闻短视频浏览量13.8万。《洛阳日报》等媒体平台也在各自的新媒体矩阵中，通过直播、视频、推文等，对本次盛会以及开幕式进行持续深入宣传报道。(洛报融媒·洛阳网记者 李砺瑾 洛报融媒首席记者 王若馨)