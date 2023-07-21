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雷暴大风、强降水！洛阳刚刚发布重要天气报告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳市气象局 2023.08.19 12:00

　　刚刚，洛阳市气象局发布重要天气报告，根据最新气象资料分析，受高空低槽东移影响，19日下午到20日我市有一次降水天气过程，雨量分布不均，局部有暴雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。过程累计降水量10到25毫米，沿黄及西部、南部山区个别站点50毫米以上，最大小时雨强30到 60毫米。

　　一、具体预报

　　今天下午到夜里：阴天间多云，有分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局部伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，气温24～33℃。

　　20日(周日)：阴天有中阵雨或雷阵雨，沿黄及西部、南部山区个别站点有暴雨，气温23～30℃。

　　21日(周一)：多云，气温23～35℃。

　　二、影响与建议

　　1.降水时空分布不均、局地短时雨强大，强降水诱发山洪、地质灾害、中小河流洪水、城市内涝和农田渍涝的气象风险较高，需加强涉山涉水旅游景区、尾矿库及施工工地和重要路段的管理。

　　2.当前正值暑期出游旺季，短时强降水所伴随的低能见度天气、局地雷暴大风导致的道路交通、旅游出行等气象风险较高。

　　3.预计19至20日上游陕南降水强度大，需关注伊洛河流域中小河流洪水灾害风险。

　　4.请相关部门和县区密切关注属地气象部门发布的最新气象预报信息和气象灾害预警信号，及时采取防范应对举措。

　　夏季天气多变，请关注最新时次的天气预报。⑥
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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