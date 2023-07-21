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数智助力，洛阳移动“顶格”保障省运会开幕式
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2023.08.19 10:39

　　千年古都洛阳盛装相迎，共享“体育嘉年华”。8月18日晚，河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会在洛阳盛大开幕。四年一度的省运会不仅是我省规模最大、影响最广、参与人数最多的综合性运动会，更是展示河南精神风貌、推进体育事业发展、检阅全民健身成果的重要契机。为确保赛事通信畅通，河南移动勇担使命，精心部署，用“数智”助力运动会。

　　当晚，洛阳市应天门广场人潮如海、欢声雷动。作为本届省运会的一大亮点，开幕式吸引了上万人观看。开幕式以城市为背景、以遗址为舞台，创新了舞美设计、凸显了洛阳文化，融入了体育元素，是国内首个在历史遗址上举办的大型运动会开幕式。

　　“应天门广场一直以来都是洛阳网红打卡地，我们在应天门广场周边建设了6个5G基站，9个4G基站，架设室分3个，可以满足2万人同时入网。”洛阳移动相关负责人介绍。

　　当5G遇见体育，会碰撞出怎样的火花？开幕式当天，中国移动洛阳分公司制定了专项保障方案，在应天门广场开通移动应急保障车、和应急通信车，同时开通双层网4个5G小区，4G网9个小区，每个小区可同时满足1200个人同时接入。1辆应急通信保障车可现场保障10500人同时接入，“顶格”做好通信保障。“对应天门北广场核心区域，不仅开通了应急通信车，还架设快装5G基站1座，增加拉远扇区3个，共增加4/5G小区27个。”该负责人表示。

　　此外，为保障好开幕式的直播需求，中国移动洛阳分公司专门开通了100M互联网专线1条，并根据政府划定的核心封闭区、中距离管控区以及外围分流区，共确定保障小区4086个，制定不同的监控方案，分级实施。

　　智慧“和对讲”成为大型活动指挥调度神器。担任此次安保任务的洛阳龙跃安保服务公司崔红军介绍：“这次移动公司提供的200多台“和对讲”非常给力，与传统的对讲机相比，“和对讲”能随时提供人员定位、动态信息、地图圈选呼叫等功能，保密性强，且不受通讯距离限制，为大型活动安保指挥调度提供了便利”。

　　经统计，开幕式当晚核心封闭区最大连接用户数达到31489，忙时流量3757GB，忙时话务量433ERL，整体网络运行平稳，各项指标正常，圆满完成了开幕式通信保障。

　　据了解，为全力给省运会提供通信保障，河南移动多次召开保障协调会，中国移动洛阳分公司早在4月初就启动了省运会通信保障工作机制，并成立以管理层为组长的通信保障领导小组，分重点场景、网络专线、应急保障三个专业、4项保障工作方案，对22个比赛场馆进行全方位测试，扩容4/5G小区46个，确保网络信号覆盖良好。

　　“本次全省运动会时间持续长，历时将近3个月；场馆跨7个县区作业，保障任务量大；各种业务需求保障多等困难，给通信保障带来不小挑战。”洛阳移动网络部相关负责人介绍，“为解决不同场馆人流对通信的需求，我们创新出应急快装5G基站，制作地面灵活组合拆装基架,2—3人30分钟内能迅速安装好基站底架，能快速安装2—3面天线，从而满足临时性大流量人群的5G通信需求。”

　　7月28日，在栾川县伏牛山举办的青年足球赛中，中国移动洛阳分公司利用应急快装5G基站，迅速建成并开通，满足了上万人的通信需求，为比赛提供了流畅的时通信保障。

　　据了解，自6月18日省运会首场比赛开始以来，中国移动洛阳分公司已顺利完成40余项比赛项目的通信保障工作。洛阳移动相关负责人表示，在随后的赛事举办期间，网络建设、服务保障等各支队伍正将继续严阵以待，零距离、全天候、高标准做好网络保障和志愿服务工作，为运动会圆满举办和全民健身贡献“数智”力量。(张鹏 沈会阳)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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