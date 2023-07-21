洛阳发布围挡设置基本规范 临街围挡宜选用墙面绘画等作为装饰

“连施工围挡上都有‘唐代名画’，这就是洛阳的文化底蕴……”近日，我市相关施工围挡出现的古代名画等装饰引发网友点赞。

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17日，记者从市城市管理局获悉，洛阳市围挡设置基本规范日前发布，对我市围挡设置高度、如何设置等进行了规范，明确临街围挡宜选用墙面绘画等作为装饰。

围挡设置高度

房建项目围挡。围挡高度不应低于2.5米，特殊用途的工地围挡高度原则上不低于4米。

拆迁围挡。拆迁围挡不低于3米，特殊用途的围挡高度不低于4米。

新建或改扩建道路施工围挡。城区主要路段的施工现场围挡高度不应低于2.5米，其他路段的围挡高度不应低于1.8米；拆除工程应设置全封闭围挡，围挡高度不应低于2.5米。

城市道路临时挖掘施工或占用设置的围挡。中长期施工作业现场围挡高度不低于2米，在十字交叉路口30米范围内作业的围挡单块高度为1.2米，上半部分金属网格状尺寸为0.8米×0.8米，下半部分镀锌面板尺寸为0.4米，围挡底部黑黄警示带高度不低于20厘米。

临时养护工地现场围挡。当日可拆除，或施工面积小于50平方米且现场有管理人员持续管理的围挡，高度可设置为1米。

道路两侧及公共区域装修，或其他需要设置的围挡，设置高度不低于1.8米。

围挡设置的要求

围挡设置应符合《洛阳市城市容貌标准》第六十条至第六十九条的规定，重要路段、路口和点位需提高围挡设置标准，可采用喷绘布方式，图案色调与周边环境相融合。

围挡设置处有道路绿化带的，应在绿化带内侧设置，让绿化带露在围挡外。如确实需要占用绿化带的，在审批时需特别说明，经批准后方可设置。

临时维修、维护、抢修、抢建工程，应适当设置临时围挡，临时围挡可不设喷雾装置。

围挡应保证施工作业人员和周边行人的安全，且牢固、美观、环保、无破损。

需在围挡外进行项目配套市政工程施工的，应在施工边界增加施工路栏作连续封闭维护。

机场周边、火车站周边、高铁站周边、景区周边等施工现场，应按景观式围挡标准设置。临街围挡应结合环境，宜选用园林造型、灯光、墙面绘画等作为装饰。

长期停工和烂尾项目工地，要进行定期维护，提升改造。

围挡设置单位需加强围挡的日常监管，发现问题及时进行整改。

在围挡上需设置喷淋、警示灯等设施的，应按照行业标准执行。

施工完毕，需及时拆除围挡。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李新江）