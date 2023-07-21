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洛阳探索推出汉服租赁异地还衣、共享汉服服务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.19 09:52
免费换装

　　在洛阳租赁汉服，有了更方便的归还方式。近日，记者从瀍河区文旅产业发展中心获悉，该区首批4组汉服租赁异地还衣快递柜已完成安装、调试，借助它们，游客无须返回原租赁店铺归还汉服，汉服换装体验时间更充裕、场所更自由。

　　瞄准游客需求，拓宽汉服租赁服务范围

　　换上汉服到白马寺、洛邑古城、应天门等热门景点挨个打卡，是不少游客到洛阳必选的体验项目，但是汉服租赁往往需要“哪里租哪里还”，且汉服租赁店铺有营业时间限制，这让不少奔波打卡的游客略感时间紧迫。

　　如何让游客获得更好的汉服换装体验？7月中旬，瀍河区成立汉服文化协会，在广泛征集全区21家汉服租赁店铺经营者的意见后，关于汉服租赁异地还衣、共享汉服的想法逐渐成熟。

　　“由文旅部门牵头，我们与多家快递企业进行对接，最终选择了中国邮政作为合作方。”瀍河区汉服文化协会会长张科锋表示，为了方便游客换下汉服、拆解头饰，该区还进一步拓宽汉服租赁服务范围，推出共享汉服理念。无论游客身穿哪家店铺的汉服，只要走进门口设有“共享汉服”标识的店铺，就可免费使用试衣间换下汉服，并由专业人员为其拆解头饰。目前，瀍河区21家汉服租赁店铺已全部参与共享汉服服务。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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