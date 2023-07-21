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培训就在家门口 拓宽居民就业路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.19 09:43

　　穿线、起针、打结……15日，在洛龙区定鼎门街道修文坊社区邻里中心非遗活动室，近10名社区居民手拿绣绷和针线，正跟着洛龙区非遗项目锁绣传承人陶华学习刺绣基本技法。

　　这是修文坊社区邻里中心正在开展的一项技能培训活动。近日，洛龙区在辖区多个社区邻里中心举办“人人持证技能洛阳”职业技能培训，让有需求的群众在家门口学本领、考证书，掌握一技之长，拓宽就业渠道。

　　修文坊社区开设的锁绣公益技能培训也由洛龙区联合培训机构开展，所需工具和材料由培训机构提供，采用“理论+实操”的教学方式，帮助社区居民掌握锁绣技艺。每期培训为一周时间，分初级班、中级班。课程结束后，考核合格的学员可用学到的手艺，为客户提供定制产品，也可被推荐到非遗刺绣工坊工作。

　　陶华介绍，近年，文旅文创作品非常受大众欢迎，她所在的非遗工坊订单供不应求，由于人手有限，目前多为上海、北京等地的客户提供高端定制产品。这些学员学成后如果到非遗刺绣工坊就业，能为工坊拓展业务提供更多保障。

　　在修文坊社区邻里中心一层走廊的“8月培训计划安排”上，家政服务、造型培训、中式烹饪技法、茶艺、插花分类、美甲技法、头疗保健等十几种职业培训课程排得满满当当。

　　工作人员介绍，修文坊社区邻里中心投用前，就由洛龙区人社局牵线搭桥，积极与培训学校沟通，开展社区居民民意调查，结合双方需求开设了这些技能培训课程。

　　今年以来，洛龙区在邻里中心配备教学投影、课桌等教学设备，引导培训机构在邻里中心设点培训，目前已引进民办职业技能培训机构32家、第三方职业技能评价机构11家，在邻里中心设置技能培训教学点30余个。

　　“为让教学更有针对性，我们积极建立培训前意愿调查、培训后满意度调查和就业回访制度，为群众提供培训、就业、持证等一体化服务。”洛龙区有关负责人表示，以用工就业为导向，洛龙区还引导培训学员、培训机构、用人单位建立合作关系，将补贴性技能培训完全转向订单式、定向式培训，真正让参培居民培训取证后即可就业上岗，实现学有所得、学有所成。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 实习生 闫雪婷 通讯员 郑雅静)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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