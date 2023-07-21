七夕将至，老年夫妻邻里中心“秀恩爱”

日前，在西工区唐宫路街道光华路社区邻里中心，满脸幸福的史双芬女士接过爱人张甲戎送上的鲜花，在邻里墙的映衬下，用镜头留下幸福和甜蜜的记忆。

日前，在西工区唐宫路街道光华路社区邻里中心，满脸幸福的史双芬女士接过爱人张甲戎送上的鲜花，在邻里墙的映衬下，用镜头留下幸福和甜蜜的记忆。

当天，光华路社区邻里中心举办了“爱在七夕 分享幸福”主题活动，邀请社区4对家庭和睦、邻里和谐的家庭欢聚一堂，提前度过了一个浪漫温馨的七夕节。

在活动现场击鼓传花游戏中，面对主持人提问的“对方爱吃的食物是什么”“谁做家务最多”等问题，夫妻均异口同声回答，相近的答案让人感受到了夫妻相伴半生的甜蜜、默契。

在猜歌名环节，几对老年夫妻重温年轻时喜欢的潮流歌曲，竞相举手猜歌名，现场气氛活跃，掌声、笑声不断。

当天，邻里中心的工作人员还特别布置了一面花墙，墙上的每朵玫瑰花都对应一句表达感情的古诗和句子，老人们在花墙前选择想要对老伴儿说的话，取下玫瑰送给对方。

“我们相伴了大半辈子，也没有真正向老伴儿表达自己的爱意，今天借助这个花墙上的古诗，把多年羞于表达的感情说了出来，非常高兴和激动，明年的活动我们还来！”活动结束，86岁的张甲戎对志愿者说。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 金圆)