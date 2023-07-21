上门助医“李闺女” 老人心中“亲闺女”

在涧西区武汉路社区，要问谁的朋友圈中老年朋友最多、谁在老年人中人气最高，那非“李闺女”莫属！

李丽红上门为老人更换尿管

在涧西区武汉路社区，要问谁的朋友圈中老年朋友最多、谁在老年人中人气最高，那非“李闺女”莫属！

“李闺女”名叫李丽红，今年53岁，是武汉路第一社区卫生服务站的一名护士，在这一岗位，她已工作了10年。这10年间，她利用个人休息时间为辖区行动不便的老人提供上门服务“独家业务”，累计服务超过300名老人。为此，她也成为老年居民圈中的“香饽饽”，被许多老人亲切地称为“李闺女”。

义务为瘫痪老人提供上门服务，“能帮一把就帮一把”

“李闺女，今天中午有空没，来给你姨换个尿管吧！”16日上午刚一上班换上白大褂，李丽红就接到了76岁社区居民王敬宇的“服务订单”。“好，中午我过去。”她毫不犹豫地答应。

临近中午，忙完了社区卫生服务站大大小小的事务后，来不及扒拉一口饭，李丽红就拿着一包新尿管出了门。

“李闺女来了，赶紧喝口水！”王敬宇看到李丽红很是热情，一边说着，一边将茶几上的几样水果一股脑拿来，直往李丽红的手里塞。“不吃不吃，我刚吃过午饭，这会儿正撑着，我先给阿姨换尿管。”李丽红口中的“阿姨”是王敬宇的老伴儿郝彩茹，她今年75岁，患老年痴呆已有10年，目前瘫痪在床，生活不能自理。帮老人翻身、拆除旧管、更换新管……几个动作下来，尿管就换好了。自去年开始，李丽红已无偿上门为郝彩茹服务数十次。

“小区没有电梯，对于郝彩茹这样的瘫痪老人，上下一次太折腾，我能帮就帮一把，没啥。”李丽红说，武汉路社区辖区内多为没有电梯的老旧小区，老人一旦摔伤了腿或因其他疾病行动不便，换药、打针、换尿管等就成了难事儿，只要自己还能爬得动楼梯，就想为他们多做点儿，少让老人们犯点儿难。

扎根社区10年，累计上门服务超300名老人

从医34年，从2013年起，李丽红来到社区卫生服务站，成为一名基层医护工作者。

说起提供上门服务“独家业务”的缘起，李丽红回忆，当时她刚到社区卫生服务站不久，有一位老人找到她求助。老人介绍，自己80多岁，子女不在身边，家中只有她和老伴儿两个人，老伴儿生病后需要每天输液，但他行走有困难，自己又无力背他下楼，所以希望李丽红能上门为老伴儿输液。

在了解老人的困难后，李丽红当天就来到了老人家。此后的10天里，她每天按时来为老人输液。这件事后，李丽红能为有需要的老人上门服务的消息，就在小区的“老年圈”里很快传开，在那之后，来找她的人越来越多。在李丽红的一个小本上，记录着她这些年上门服务过的老人信息，累计人数超过300人。

“这些老人中，其中有不少已经不在了。其实我能做的非常有限，只是希望老人们都能过得舒服点儿。”李丽红说。

将心比心，别人眼中的“傻事”是她心中的乐事

去年，李丽红的父亲患上了癌症。李丽红既要照顾父亲，又不忍心将同时服务的十余名老人扔下不管。于是，长达几个月她都要两头跑。当时，许多人说她傻，为了那些和她毫无血缘关系、也没有利益往来的老年人，生生把自己累得瘦脱了相。每每听到这样的话，李丽红都只是笑笑，她知道她在做一件让自己内心得到安慰与快乐的事。

人与人之间，最珍贵的莫过于将心比心。在李丽红常年无偿为社区有困难的老人提供上门服务的同时，也有越来越多的老人在心里把李丽红当成了“亲闺女”。李丽红父亲住院期间，有不少曾接受过李丽红帮助的社区老人及家属主动来到医院看望并照顾，这让她备受感动，也更坚定了要把这件事做下去的决心。

父亲去世后，李丽红对人的衰老与生死有了新的感悟。“现在看到许多老人白发苍苍无助的样子，都会让我想起父亲，他一生要强，生病后经常无助得像个孩子。”李丽红说，每个人都会老，善待老人就是善待明天的自己。

受她影响，“爱的流动”正在发生

王敬宇的女儿王焱今年51岁，退休前是一名心理咨询师，目前是武汉路社区邻里中心的一名心理咨询志愿者。

“社区为我家提供了很多方便，特别是李丽红风雨无阻无偿来给我妈换尿管，我很受触动，所以也想为别人做些什么。”王焱说，她之所以主动申请成为一名社区志愿者，就是因为她和家庭感受到了太多外界的爱与善意，她也想将这份爱与善意传递出去，形成“爱的流动”。

此外，记者还从武汉路社区了解到，截至目前，武汉路社区正在筹备组建以李丽红为主要负责人的上门医护志愿服务队，待这支服务队组建完成后，将为辖区更多老人提供义务医护志愿服务，“李丽红们”将越来越多。（洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨 通讯员 王春艳 文/图）