以城市为背景、以遗址为舞台。昨日，河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会在隋唐洛阳城国家遗址公园开幕，这是国内大型运动会开幕式首次由体育场馆“搬到”遗址公园举行。

开幕式现场

以城市为背景、以遗址为舞台。昨日，河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会在隋唐洛阳城国家遗址公园开幕，这是国内大型运动会开幕式首次由体育场馆“搬到”遗址公园举行。

在本届省运会筹备之初，市委就提出要打破传统体育运动会开闭幕式举办形式，以遗址公园为主场地，结合城市文化地标，用好特色文化IP，着力为观众呈现一次与众不同的开闭幕式。

当晚8时，夜幕下的隋唐洛阳城国家遗址公园华灯璀璨，一眼千年。古都中轴线上，以“古都T台”为意象的开幕式主舞台串联起应天门与天堂、明堂，勾勒出盛世隋唐、古今辉映的万千气象。空中俯瞰，“古都T台”宛如一个寓意丰满的“中”字。此刻，古老与青春、传统与时尚、文化与体育都在“T台”华彩呈现。