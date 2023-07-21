快讯！洛阳籍奥运冠军鲍珊菊等2位火炬手点燃省运会、省残运会圣火

21时26分，2020年东京奥运会场地自行车女子团体竞速赛洛阳籍奥运冠军鲍珊菊和河南首位残奥会金牌获得者、濮阳籍残奥会冠军赵学恩跑入省运会开幕式场内，一起走上点火台，日晷升起，两人一起点燃省第十四届运动会和第八届残疾人运动会的圣火。

21时26分，2020年东京奥运会场地自行车女子团体竞速赛洛阳籍奥运冠军鲍珊菊和河南首位残奥会金牌获得者、濮阳籍残奥会冠军赵学恩跑入省运会开幕式场内，一起走上点火台，日晷升起，两人一起点燃省第十四届运动会和第八届残疾人运动会的圣火。

紧接着，激昂欢快的主题曲音乐再次响起，奥运冠军邓亚萍、歌手孙楠和两位年轻的河南籍世界冠军共同唱响本届运动会主题曲《最美的相逢》。吉祥物和演员们一起载歌载舞，在焰火和欢歌中将开幕式文艺表演推向高潮。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞 孙小蕊 见习记者 赵晨熹）