洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

央视纪录片《大运河之歌》呈现洛阳文化底蕴
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.18 21:39

　　近日，由中央广播电视总台出品的六集系列纪录片《大运河之歌》播出，其中，“洛阳”的身影频频出现，引来众多网友关注。

　　从隋唐洛阳城遗址的应天门、定鼎门、天堂明堂到隋唐大运河文化博物馆、洛邑古城、老城十字街……纪录片《大运河之歌》循着历史脉络，讲述了洛阳与隋唐大运河的故事。“洛阳何以成为唐代东都”“一个仓窖够1000人吃一年”等话题登上热搜，引发网友关注、热议。

　　纪录片第1集《整理山河》中提到，为加强南北联系，隋炀帝定都洛阳后，决定修建一条以洛阳为中心、联系全国的大运河。如今的洛阳，至今还保存着通济渠(洛阳段)、含嘉仓、回洛仓、天津桥、隋唐洛阳城等大量珍贵的运河遗产。

　　运河的开通为粮食运输提供便利，洛阳回洛仓遗址是隋炀帝在运河沿线建造的粮仓之一。洛阳市考古研究院隋唐研究室研究员王炬在节目中介绍，根据钻探和考古发掘，考古人员基本确定回洛仓东西长1140米、南北宽355米，推测由700个左右仓窖组成，窖口直径约10米至12米，深约7.5米至9.3米，推算每个仓窖的容积大概是275吨至280吨，可存放约55万斤至60万斤粮食，“一个完整仓窖的粮食，大致能供1000个人吃一年”。

　　“唐高宗正式确立洛阳为东都，最主要的就是洛阳在我国经济史上有非常重要的地位。”在纪录片第2集《盛世气象》中，陕西师范大学教授杜文玉介绍，公元657年，唐朝建立第39年，唐高宗决定立洛阳为东都，他在《建东都诏》中提到，“此都中兹宇宙，通赋贡于四方”，与山河四塞的关中地区相比，交通便利无疑是洛阳最大的地理优势。

　　唐高宗之后，唐睿宗即位，当时的实际统治者武则天将洛阳由东都改为神都。纪录片提到，武则天统治时期，隋唐大运河为洛阳带来的种种优势，是洛阳再次成为帝国中心的重要原因。杜文玉认为：“天堂的建成是武则天权力和财富的象征，也代表洛阳是全国的政治中心、经济中心、文化中心，是当时万民向往的地方。”武则天执政期间，大唐国力持续强盛，洛阳功不可没。作为隋唐大运河的中心城市，洛阳在最鼎盛时期，其周边粮仓存储的粮食甚至可以支用数十年。

　　当前，洛阳正充分发挥历史文化优势，对隋唐洛阳城、隋唐大运河的珍贵遗产进行创新性转化、创造性发展，随着更多沉浸式体验新文旅项目启动实施，游客将在这里充分感受到“盛世隋唐”的烟火气息。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧）(图片为视频截图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    被蜇后带蜜蜂就诊，他的急救法被医生点赞
    被蜇后带蜜蜂就诊，他的急救法被医生点赞
    被蜇后带蜜蜂就诊，他的急救法被医生点赞
        到医院就诊时，您会怎样跟医生描述病情？近日，一名中年男子带着一只蜜蜂就诊，听着他讲述被蜇后的处理过程...
  • ·肝硬化后，他说：这几年要不是有你.....
  • ·头痛“补”心 洛阳这家医院心血管内科真中
  • ·老人预防跌倒，试试“330法”吧
    • 省运会 体育潮 共赴健身之约吧！
    省运会 体育潮 共赴健身之约吧！
    省运会 体育潮 共赴健身之约吧！
        “逐梦省运会 跃动洛阳城。”今日，河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会开幕式将在应天门举行。
  • · 城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
  • ·大美中原景绚烂 千山万水赏不完
  • ·喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
    		•
    		 
    新闻排行
  • 全媒体直播！省第十四届运动会18日晚8...
  • 竞技，拼的就是一个气势！
  • “古都T台” 带你穿越古今相逢神都 ...
  • 今年前七个月，洛阳进出口总值135亿元
  • 20日起，滨河北路部分路段封闭施工
  • 洛阳：缤纷运动添彩青年友好型城市
  • 直播 | 河南省第十四届运动会暨第八届...
  • 洛阳各博物馆展览潮讲解新 探索文旅融...
  • 快讯！河南省全民健身工作会议在洛召开
  • 洛阳今日多云有分散性短时阵雨 气温25...
    		•
    百姓呼声
    洛阳站与地铁不出站换乘预计10月底实现
    洛阳何时能接种威斯克三价新冠疫苗？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    秋荷

    隋唐荷花

    二里头遗址博物馆

    紫薇花开
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605