央视纪录片《大运河之歌》呈现洛阳文化底蕴

近日，由中央广播电视总台出品的六集系列纪录片《大运河之歌》播出，其中，“洛阳”的身影频频出现，引来众多网友关注。

近日，由中央广播电视总台出品的六集系列纪录片《大运河之歌》播出，其中，“洛阳”的身影频频出现，引来众多网友关注。

从隋唐洛阳城遗址的应天门、定鼎门、天堂明堂到隋唐大运河文化博物馆、洛邑古城、老城十字街……纪录片《大运河之歌》循着历史脉络，讲述了洛阳与隋唐大运河的故事。“洛阳何以成为唐代东都”“一个仓窖够1000人吃一年”等话题登上热搜，引发网友关注、热议。

纪录片第1集《整理山河》中提到，为加强南北联系，隋炀帝定都洛阳后，决定修建一条以洛阳为中心、联系全国的大运河。如今的洛阳，至今还保存着通济渠(洛阳段)、含嘉仓、回洛仓、天津桥、隋唐洛阳城等大量珍贵的运河遗产。

运河的开通为粮食运输提供便利，洛阳回洛仓遗址是隋炀帝在运河沿线建造的粮仓之一。洛阳市考古研究院隋唐研究室研究员王炬在节目中介绍，根据钻探和考古发掘，考古人员基本确定回洛仓东西长1140米、南北宽355米，推测由700个左右仓窖组成，窖口直径约10米至12米，深约7.5米至9.3米，推算每个仓窖的容积大概是275吨至280吨，可存放约55万斤至60万斤粮食，“一个完整仓窖的粮食，大致能供1000个人吃一年”。

“唐高宗正式确立洛阳为东都，最主要的就是洛阳在我国经济史上有非常重要的地位。”在纪录片第2集《盛世气象》中，陕西师范大学教授杜文玉介绍，公元657年，唐朝建立第39年，唐高宗决定立洛阳为东都，他在《建东都诏》中提到，“此都中兹宇宙，通赋贡于四方”，与山河四塞的关中地区相比，交通便利无疑是洛阳最大的地理优势。

唐高宗之后，唐睿宗即位，当时的实际统治者武则天将洛阳由东都改为神都。纪录片提到，武则天统治时期，隋唐大运河为洛阳带来的种种优势，是洛阳再次成为帝国中心的重要原因。杜文玉认为：“天堂的建成是武则天权力和财富的象征，也代表洛阳是全国的政治中心、经济中心、文化中心，是当时万民向往的地方。”武则天执政期间，大唐国力持续强盛，洛阳功不可没。作为隋唐大运河的中心城市，洛阳在最鼎盛时期，其周边粮仓存储的粮食甚至可以支用数十年。

当前，洛阳正充分发挥历史文化优势，对隋唐洛阳城、隋唐大运河的珍贵遗产进行创新性转化、创造性发展，随着更多沉浸式体验新文旅项目启动实施，游客将在这里充分感受到“盛世隋唐”的烟火气息。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧）(图片为视频截图)