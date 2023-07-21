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河南省全民健身工作会议在洛召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.18 18:00

河南省全民健身工作会议在洛召开
宋争辉讲话 赵学东、马宇峰、杨骁参加

　　17日至18日，河南省全民健身工作会议在洛阳召开，观摩洛阳典型做法，通报全省工作情况，安排部署下步重点工作，着力构建更高水平的全民健身公共服务体系。

　　副省长宋争辉出席会议并讲话。省政府副秘书长赵学东，省体育局局长马宇峰，洛阳市领导杨骁、任丽君等参加会议。

　　宋争辉强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于体育工作的重要论述，全面落实省委、省政府建设“体育河南”的决策部署，进一步提高站位，深化认识，增强做好全民健身工作的责任感使命感。要聚焦关键领域，突出重点任务，持续补齐全民健身设施短板，培育全民健身活动品牌，壮大体育市场主体，加强全民健身体育社会组织建设，推动全民健身和全民健康深度融合。要强化政府主导，统筹各方资源，积极营造全民健身社会氛围，优化全民健身公共服务供给，加快形成具有河南特色更高水平的全民健身公共服务体系和健康保障体系。

　　洛阳是全国首批全民运动健身模范市。近年，我市按照省委建设“健康河南、体育河南”的部署要求，以三级体育公共服务体系建设为路径，以社区体育公园建设为抓手，积极探索公共体育设施建设运营新模式，推动全民健身与竞技体育、体育产业融合发展。目前，全市建成大型体育中心3个、大中型体育场馆48个、大型体育休闲公园15个、各级各类社区体育公园152个，体育健身和运动休闲成为普遍生活方式，人民身体素养和健康水平持续提升。

　　会上，我市围绕创建全国全民运动健身模范市作经验交流，郑州市、焦作市和我市新安县、伊滨区作典型发言。会议期间，与会代表还深入伊滨区立雪社区体育公园、洛龙区政康苑社区体育公园、涧西区栋能魔王健身公园、元宇宙产业园等地，现场观摩考察公共体育设施建设和“体育+文旅”融合发展情况。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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