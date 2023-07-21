注册会员超5.6万，日均3700 人次！洛阳社区体育公园“三个亲民”激发全民健身热情

记者从18日召开的河南省全民健身工作会议上获悉，洛阳秉持“三个亲民理念”引发群众健身热情，全市社区体育公园注册会员超过56000名，日均流量达3700人次。

记者从18日召开的河南省全民健身工作会议上获悉，洛阳秉持“三个亲民理念”引发群众健身热情，全市社区体育公园注册会员超过56000名，日均流量达3700人次。

据介绍，洛阳坚持“以人民为中心”的指导思想，牢牢把握社区体育公园的公益性定位，在区位布局、价格设置、管理服务等方面坚持“三个亲民”原则：一是距离亲民。通过科学规划、统筹布局，将“大场馆”下沉到“小社区”，推动“15分钟健身圈”升级成了“10分钟健身圈”，真正打造了一批“群众家门口的健身中心”。

二是价格亲民。坚持“1天健身1元钱”的公益理念，推出“365元年卡”“50元月卡”等收费标准，深受广大市民群众的喜爱。

三是服务亲民。选聘社会体育指导员和社区热心人士组建志愿者团队，负责社区体育公园的日常管理，给群众提供贴心服务。同时，支持社区依托体育公园举办社区运动会、全民健身打卡等赛事活动，为群众提供体质测试、健身指导、运动康复等服务，实现“把体育场地建在群众身边、把健身活动办在群众身边、把健身指导送到群众身边”。

截至2023年7月底，全市社区体育公园注册会员超过56000名，日均人流量达3700人，已经成为越来越多市民强身健体、放松身心的好去处。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图)