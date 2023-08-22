七夕节到啦！想好和TA怎么度过了吗?情侣约会除了吃饭看电影，还能做些什么呢？小编今天给大家推荐的这几个打卡地，绝对会带给你和TA不一样的feeling......

七夕节到啦！

想好和TA怎么度过了吗?

情侣约会除了吃饭看电影

还能做些什么呢？

小编今天给大家推荐的这几个打卡地

绝对会带给你和TA不一样的feeling......

七夕当天和TA一起寻一处公园或者是街边随处可见的小游园来一场“小清新的约会”吧！蓝天白云下，树木郁郁葱葱，草地绿意盎然，和另一半牵手漫步在健康乐道，感受秋意的微风拂过脸颊时的心动，体验一种慵懒的浪漫。洛城游园内的树木葱葱荣荣，枝繁叶茂，绿树成荫，穿梭在游园中从身到心都感觉清清凉凉。在这里，走过的每一条路，看过的每一处景色都能为成为彼此浪漫爱情的见证。

推荐打卡地：隋唐城遗址植物园、从政坊游园、伊水游园、洛浦公园、洛阳街边小游园、周山森林公园等。