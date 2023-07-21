洛阳建成体育公园152个 3011个行政村实现体育设施全覆盖

记者从18日召开的河南省全民健身工作会议上获悉，洛阳目前已建成各级各类社区体育公园152个，3011个行政村实现体育设施全覆盖。

记者从18日召开的河南省全民健身工作会议上获悉，洛阳目前已建成各级各类社区体育公园152个，3011个行政村实现体育设施全覆盖。

据介绍，洛阳是国务院公布的首批历史文化名城，也是全省唯一的国家体育消费试点城市、全国首批全民运动健身模范市。近年来，洛阳市委、市政府深入学习贯彻习近平总书记关于体育工作的重要指示精神，深入实施全民健身国家战略，按照省委建设“健康河南、体育河南”的部署要求，以三级体育公共服务体系建设为路径，以社区体育公园建设为抓手，推动全民健身与竞技体育、体育产业融合发展，不断巩固全民运动健身模范市创建成果。全市目前共建成大型体育中心3个、大中型体育场馆48个、大型体育休闲公园15个，各级各类社区体育公园152个，3011个行政村实现体育设施全覆盖，体育设施网络达到中西部地区一流水平。2022年，全市人均体育场地面积提升至2.47平方米(模范市创建标准为2.4平方米)，经常参加体育锻炼的人超过总人口的42%(模范市创建标准为40%)，体育产业总规模占GDP的比重为2.18%，居民人均体育消费占到人均消费支出的9.68%。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图)