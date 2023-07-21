20日起，滨河北路部分路段封闭施工

今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息，洛阳市城市阳台建设工程将于近期开工建设，施工期间将对滨河北路御博路周边路段进行围挡封闭施工，工期预计60天。 今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息，洛阳市城市阳台建设工程将于近期开工建设，施工期间将对滨河北路御博路周边路段进行围挡封闭施工，工期预计60天，为确保施工期间交通畅通，最大限度的降低对市民出行的影响，根据交通流特点和交通需求，对该区域交通组织进行调整。现将有关情况公告如下： 一、围挡时间和范围 1.围挡的时间： 2023年8月20日至2023年10月20日。 2.围挡的范围： 滨河北路的御博路至丽春路口段。 二、通行规则 1.西向东方向，由滨河北路御博路口向北绕行御博路、丽春东路继续向东行驶； 2.东向西方向，由滨河北路丽春东路口向西绕行丽春东路、御博路再右转向西行驶。 三、通行提示 交通导改实施期间，请根据交通变化情况，提前规划出行线路和出行时间，以免影响您的工作和生活；过往车辆在行经该施工路段时，请自觉遵守交通引导标志、标识的指示，禁止停放车辆，减速慢行，注意安全，服从现场工作人员的指挥。 洛阳市公安局交通警察支队 洛阳市城市阳台建设指挥部 2023年8月17日 ⑥