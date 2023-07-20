洛阳将实施“文艺两新”双百工程

我市文联系统将实施“文艺两新”双百工程，这是记者近日从市文联得到的消息。

我市文联系统将实施“文艺两新”双百工程，这是记者近日从市文联得到的消息。

近日，市文联出台《全市文联系统实施“文艺两新”双百工程的若干举措(试行)》，旨在从新文艺组织和新文艺群体中挖掘100个小微型文艺组织或团体，发现100名新文艺青年人才，组建全市“文艺两新”联盟，建立涵盖不同领域的新文艺群体组织或“文艺两新”集聚区实践基地。

“文艺两新”即新文艺组织和新文艺群体。新文艺组织是以民办非营利文化社团、民营文化企业、民营文化工作室、民营文化经纪机构、网络文艺社群等形式从事文化艺术创作生产和服务的组织；新文艺群体是以网络作家、签约文艺家、自由撰稿人、独立制片人、音乐制作人、独立演员、文创艺术设计者、非遗传承人、自由策展人、自由美术工作者等为代表的从事自由职业的文艺工作者，以及新文艺组织中的从业人员。

我市将成立“文艺两新”联盟，设立联盟工作会议制度，引领全市“文艺两新”服务产业发展、城市提质、乡村振兴等重点工作，助力青年友好型城市建设和文旅文创成支柱战略，贡献更大的文艺力量。

符合“文艺两新”条件的组织、团体或个人，可拨打市文联组联部电话63222777报名。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李杨)