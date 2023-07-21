洛阳开展“春雨工程”阅读推广哈密行活动

记者昨日从市文广旅局获悉，8月13日起，我市组织文化志愿者赴新疆哈密开展以“阅读润童心 洛哈两地情”为主题的2023年“春雨工程”阅读推广哈密行活动。

记者昨日从市文广旅局获悉，8月13日起，我市组织文化志愿者赴新疆哈密开展以“阅读润童心 洛哈两地情”为主题的2023年“春雨工程”阅读推广哈密行活动。 记者昨日从市文广旅局获悉，8月13日起，我市组织文化志愿者赴新疆哈密开展以“阅读润童心 洛哈两地情”为主题的2023年“春雨工程”阅读推广哈密行活动。 “春雨工程”是由文旅部、中央文明办组织实施的一项重点文化惠民工程。本次活动旨在积极贯彻落实“春雨工程”——文化和旅游志愿服务边疆行工作要求，大力推进文化润疆，增进两地之间文化交流。 本次阅读推广活动是洛阳和哈密两地图书馆之间的首次交流合作，活动为期6天，持续至8月18日，采取培训讲座和现场观摩交流等形式进行。活动期间，洛阳市图书馆精心策划组织了“从0开始，与阅成长”阅芽计划活动、早期阅读指导培训、阅读分享等多场次活动，并联合深圳爱阅公益基金会、新疆青少年出版社、接力出版社向哈密市捐赠一批阅芽包、图书和数字资源等，进一步促进洛哈两地文化旅游交流合作。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 闫朝霞)