洛龙区李楼街道杨村社区：组织演出布偶剧 守护儿童假期安全

近日，在洛龙区李楼街道杨村社区的暑期课堂上，各式各样的布偶娃娃扭动着灵活的身体，上演了一幕幕防溺水“情景剧”。

近日，在洛龙区李楼街道杨村社区的暑期课堂上，各式各样的布偶娃娃扭动着灵活的身体，上演了一幕幕防溺水“情景剧”。

暑假期间，杨村社区开设暑期课堂，组织大学生志愿者为社区儿童提供课业辅导、安全教育等服务。志愿者结合儿童的兴趣特点，创作防溺水布偶剧，组织排练、演出，通过寓教于乐的方式，进行防溺水教育，守护儿童安全度过假期。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 杨小燕 摄)