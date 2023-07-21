偃师区：共享喷涂为产业竞争力“增色”

日前，在位于偃师区的年加工45万台(套)三轮摩托车喷涂共享中心项目现场，一套套三轮摩托车架锃光发亮、鱼贯下线。

工作人员在中控室进行信息记录

没有漫天粉尘，没有刺鼻异味。

日前，在位于偃师区的年加工45万台(套)三轮摩托车喷涂共享中心项目现场，一套套三轮摩托车架锃光发亮、鱼贯下线。当地一半以上三轮摩托车相关零部件在此喷涂后，再运往北易、大志、望江、长江、宝雕等三轮摩托车整装企业组装，最后销往全国及东南亚、中东、非洲等地区市场。

打破企业间经营“藩篱”，新建喷涂中心实现工序共享，不生产三轮摩托车，却是整个产业的“中枢”，这一耳目一新的共享喷涂项目，有个响当当的“名片”——国内三轮摩托车行业首个共享喷涂中心。

“每个月都有6000多套车厢车架等零部件在这里喷涂，一年算下来比自建产线节约100多万元！”说起这个中心的好处，洛阳北易三轮摩托车有限公司总经理李虎成话语中满满的获得感。

在被誉为“中国三轮摩托车之都”的偃师，国内近40%的三轮摩托车在这里下线，有着被业界津津乐道的“30分钟产业链供应圈”。

近年来，面对日趋严格的环保监管，区内企业面临喷涂产线绿色化改造的压力。然而，动辄数百上千万元的环保投资费用，对于以中小型企业为主的当地企业而言，是个不小的负担。

作为三轮摩托车生产不可或缺的环节，喷涂工序“牵一发动全身”。“一刀切”关停肯定不是办法，引导企业协作才是出路！

2021年以来，针对该问题，偃师区积极推动市县两级联动，由洛阳制造业高质量发展基金洛阳创业投资有限公司、偃师市伊洛投资有限公司，以及北易、大志、长江等区内企业参股，设立洛阳伊洛节能环保科技有限公司，投资4000余万元建设该共享中心。从前处理电泳线、喷涂生产线、打磨线、中控室等生产设施，到除漆雾系统、除尘打磨系统、活性炭吸附-催化燃烧系统等环保设备，“绿色、智能”是项目建设贯穿始终的“金标准”。

记者在项目中控室大屏幕上看到，非甲烷总烃指标数字围绕10毫克/立方米上下跳动。“这个指标，行业标准是不高于50毫克/立方米，我们环保型油漆、废气处理、环保监测三管齐下，使得这一指标水平远高于行业标准。”洛阳伊洛节能环保公司相关负责人韩嘉明说。

该共享中心设立以前，当地三轮摩托车企业自建喷涂车间总占地200多亩，环保水平和实际利用率低。共享中心建成后，不仅实现环保达标，可以开足马力24小时运转，而且为企业大大减少了土地、设备、运营成本。自去年11月建成以来，项目已累计实现产值1050万元，加工喷涂件8万余件，服务区内20余家企业，从源头上破解“生产低效率、成本高支出、环境高污染”的困局。

近年来，我市持续把“万人助万企”活动引向深入，加强产业链上下游协作配套，不断增强产业链韧性，提升竞争力。“未来，我们将持续加大技术升级力度，用更环保、更集约、更高端的工艺服务产业转型，助力产业集聚。”韩嘉明信心十足地说。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 王雷 文/图）