在推进现代化洛阳建设中贡献文艺力量

近日，市文联召开党组(扩大)会议，传达学习市委十二届四次全会精神，研究制定贯彻落实措施，推动全会部署要求在文联系统落细落实。 近日，市文联召开党组(扩大)会议，传达学习市委十二届四次全会精神，研究制定贯彻落实措施，推动全会部署要求在文联系统落细落实。 会议强调，市委十二届四次全会是在加快推进现代化洛阳建设的关键时刻召开的一次十分重要的会议，全市文联系统要把学习贯彻市委全会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，迅速把思想和行动统一到市委全会精神上来，认真领会精神实质，细化各项工作举措，努力在加快推进现代化洛阳建设中贡献文艺力量。要立足文联职责职能和特色优势，着力做好“三大工程”和“三小工程”，抢抓文化风口产业发展机遇，文艺赋能现代化产业体系建设。要自觉担负起推动洛阳文化复兴使命，增强迎难而上的勇气，勇于担当、主动靠前，努力创作反映时代精神、彰显文化自信、富有艺术感染力的优秀文艺作品，推动洛阳文艺事业迈上新台阶，助力现代化洛阳建设。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李杨)