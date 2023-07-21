日前，市金融工作局召开党组(扩大)会议，传达学习市委十二届四次全会精神，就贯彻落实全会精神进行部署，推动市委全会精神落地见效。

日前，市金融工作局召开党组(扩大)会议，传达学习市委十二届四次全会精神，就贯彻落实全会精神进行部署，推动市委全会精神落地见效。

会议指出，全系统党员领导干部要有不断增强学习贯彻市委十二届四次全会精神的高度自觉，深刻理解把握加快建设现代化产业体系的重大意义、重要任务，切实把思想和行动统一到市委决策部署上来，把全会精神学习好、领会好、贯彻好、落实好。

会议强调，要紧紧围绕我市现代化产业体系建设方向，在聚焦实体经济融资需求和金融生态环境优化、全力打造高效金融服务体系、持续防范化解金融风险方面精准发力，为现代化产业体系建设提供金融动能。要紧盯重大项目和重点领域，加强政策宣传，引导金融机构扩大信贷投放；加大资本市场发展力度，确保直接融资渠道畅通；按照市委、市政府“控新治旧、标本兼治”工作要求，守牢金融风险底线，推动金融生态环境持续优化，助力我市金融业高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山)