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市中级人民法院：以高质量司法服务高质量发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.18 08:55

　　近日，市中级人民法院召开党组(扩大)会议，深入学习贯彻市委十二届四次全会精神，统一思想、明确目标、制定举措，着力以高质量司法服务高质量发展。

　　会议指出，要迅速掀起学习贯彻落实市委全会精神热潮，把思想和行动统一到市委决策部署上来，找准法院工作与全会精神的结合点、着力点，扛稳抓牢优化营商环境的政治责任，不折不扣落实全会各项工作部署，让法治成为洛阳营商环境的最好品牌和核心竞争力，为加快建设现代化产业体系增势赋能。

　　会议强调，要深化府院联动，加强行政争议化解平台运用，坚持“绿标签”制度，加大全流程调解力度，力争将涉企案件平均用时缩短至25天；加大新能源、新材料、信息技术等风口产业知识产权保护力度，不断激发企业创新活力。要坚持能动司法，树立双赢多赢共赢理念，以法治的确定性稳定市场预期、增强发展信心，强化善意文明理念，抓好涉营商环境、涉金融、小标的涉民生案件执行，依法保护诚实守信市场主体合法权益，营造公正透明的法治环境。要全面提升“五种能力”，树牢“以办案论英雄、凭实绩用干部”导向，激励广大干警在推动产业发展中担当作为，坚定扛起服务保障现代化洛阳建设的司法担当。

　　市中级人民法院院长徐哲参加会议。 (洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 韩莹莹)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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