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提升基层应急能力 聚力铸盾护民使命
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.18 08:54

　　近日，城市区居民应急应战紧急疏散掩蔽组织与指挥集训开训动员会召开。

　　按照计划，16日至18日，我市开展集训，提升基层应急能力。集训将重点围绕疏散基础知识、城市区居民紧急疏散掩蔽组织与指挥、救援如何实施等内容，开展理论授课、现场观摩、编组作业、考核验收等教学演示，旨在规范基层指挥人员应急应战时职责、指挥程序和指挥口令，推动应急应战指挥集成化、网格化向基层延伸，全力保障人民生命财产安全。

　　目前，我市各县区国动系统人员集训已全面展开。下一步，市国动办(人防办)将成立“铸盾宣讲小分队”，深入街道、社区持续开展演示教学活动，推动应急应战一体化建设在基层落地见效。

　　省国动办(人防办)副主任熊志强，副市长王国辉参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 实习生 郭加琪 许园园 通讯员 张明)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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