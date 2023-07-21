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瀍河区：增强邻聚力 拉近邻距离
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.18 08:52

　　瀍河区认真落实市委城市提质工作部署要求和“组团连片、集散为整”改造思路，一体化推进熙春西路片区老旧小区改造、背街小巷微改造和邻里中心建设，统筹推进公共服务进社区，补短板添亮点，为市民提供美好生活新体验。

　　背街小巷变身热门打卡地，颜值气质双提升

　　黄瓦红墙上，采用写实手法绘制的老子故宅、孔子入周问礼碑、朱樱塔、铜驼暮雨等瀍河人文景点依次呈现，3D彩绘效果给人一种身临其境的体验感。这面“红墙”，就是瀍河区熙春西路片区在洛一高家属院围墙上打造的主题3D彩绘墙。

主题3D彩绘墙(资料图片)

　　“整面3D彩绘墙长约700米，分放飞、团结、静谧、绽放4个主题。”瀍河区东关街道办工作人员介绍，自今年6月墙面打造完成以来，这条背街小巷吸引了不少市民、游客前来打卡，相关视频一度登上抖音平台洛阳同城榜。

　　谁能想到，曾经这条小巷路窄坑多、电线杂乱、街貌老旧，加之周边6个老旧小区不同程度存在房屋漏水、停车难、充电难等问题，群众改造诉求强烈。在摸底调查、整体规划基础上，瀍河区决定“串点连片”，将熙春西路两侧老旧小区改造、小区邻里中心建设等同步推进，为周边居民打造一个可休闲、健身、观景的多功能片区。

　　如今的熙春西路经过三线入地、墙体彩绘、人行道铺装等改造，颜值气质双提升，极大提升了周边居民的生活体验感。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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