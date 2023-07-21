豫西片区全面深化改革工作座谈会召开

16日至17日，省委改革办在我市组织召开豫西片区全面深化改革工作座谈会。

16日至17日，省委改革办在我市组织召开豫西片区全面深化改革工作座谈会。省委改革办主任王作成出席会议并讲话，市委常委、秘书长王军出席会议并致辞，省委改革办副主任牛卫国、路琮出席会议。

会议通报了今年以来全省改革工作进展情况，洛阳、郑州、平顶山、安阳、鹤壁、焦作、三门峡、南阳、济源示范区、郑州航空港区改革办相关负责人进行交流发言。

王军在致辞时指出，洛阳市委认真落实党中央、省委部署要求，坚持把全面深化改革作为“建强副中心、形成增长极”的关键一招，谋划实施了一批变革性牵引性改革举措，形成了以改革赋能高质量发展的良好态势。洛阳市将进一步完善研究谋划、统筹协调、督办考评、宣传推广机制，推出更多叫得响、站得住的“洛阳改革”样板，为全省改革事业作出更大贡献。

王作成在讲话时指出，要深刻领会党中央关于新征程上全面深化改革的部署要求，准确把握省委实施全面深化改革战略的具体安排，清醒认识当前我省全面深化改革的艰巨繁重任务，切实增强持续深入推进全面深化改革的责任感使命感。要坚决扛起全面深化改革重任，加强研究谋划、当好参谋助手，加强统筹协调、发挥牵头作用，加强督察考核、推动改革见效，加强改革宣传、营造改革氛围，推动全面深化改革不断取得新突破。要紧盯全年目标任务，突出重点、分类实施，倒排工期、压茬推进，上下联动、强化协同，确保各项改革任务全面完成。

16日下午，与会人员还到龙门实验室、中州时代新能源生产基地、伊滨区永泰嘉苑邻里中心、洛龙区尚贤苑社区体育公园、洛阳大河荟、洛阳LYC轴承有限公司等地进行实地观摩，考察学习洛阳推进相关改革的做法、成效、经验等。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 实习生 郭加琪)