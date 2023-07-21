后续报道：爱心汇聚敬老院 多重“福利”涌向翟六三

连日来，本网持续报道了从伊川县吕店镇敬老院走出来的大学生翟六三，引起社会广泛关注。昨日，众多爱心人士来到敬老院慰问翟六三，并为他送去爱心助学金。

张巧利为翟六三（左）送上爱心助学金

连日来，本网持续报道了从伊川县吕店镇敬老院走出来的大学生翟六三，引起社会广泛关注。昨日，众多爱心人士来到敬老院慰问翟六三，并为他送去爱心助学金。

当日上午，河南大进律师事务所律师张巧利和同事薛帅琳、孙丽娟等人带着3000元爱心助学金来到敬老院，详细了解翟六三的生活和学习情况。张巧利说，他们看到有关翟六三的报道后深受感动，孩子很了不起，也感谢院长培养出这么优秀的孩子，“这笔爱心助学金代表了我们的一份心意，希望能帮助翟六三减轻负担”。

当日上午，洛阳理工学院学生工作部部长刘湉湉、洛阳理工学院智能制造学院党委书记赵建利和翟六三的大学辅导员李梦琪等人也来到敬老院，为他送上行李箱等大学所需用品，向他介绍大学和专业情况，并找来学生于鹏伟与翟六三对接，将来对其进行一对一帮扶。

刘湉湉说，翟六三是一个充满正能量的孩子，阳光、开朗，是自强不息的典范。“考上大学前，敬老院是你的家；考上大学后，洛阳理工学院是你的家。”刘湉湉对翟六三说。

李梦琪介绍，鉴于翟六三情况特殊，学校将对其展开一系列帮扶政策，比如将为其申请学费减免、帮其申请助学金等。他们通过报道得知翟同学有勤工俭学的打算，学校有很多这方面的岗位，今后会根据翟同学的意向和兴趣爱好，为他寻找合适的勤工俭学岗位。

翟六三的高三班主任李兰菊和家人也来看望他，还给他送来了1000元爱心款和一套太空被。

翟六三说，没想到会得到这么多爱心人士的关心与帮助，他很激动也很高兴，进入大学后他一定刻苦学习、学有所成，将来把这份爱传递下去。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 赵祎 文/图)

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