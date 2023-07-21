村民自发设立奖学金 连续9年捐资助学

近日，洛龙区龙门石窟街道张沟社区居民为今年考上本科、研究生的9名学生发放了奖学金。该奖学金由部分张氏居民自发设立，已连续发放9年。

近日，洛龙区龙门石窟街道张沟社区居民为今年考上本科、研究生的9名学生发放了奖学金。该奖学金由部分张氏居民自发设立，已连续发放9年。

“成立奖学金的初衷是希望鼓励更多孩子考上大学，成为对社会有用的人。”奖学金发起人之一张灵山介绍，因为有一个大学梦，2015年他与张氏家族部分成员发起设立该奖学金，每年都坚持捐款，9年来共发放8.6万元，奖励44名学生。其中，本科39人、硕士研究生5人。

自己淋过雨，所以想为别人撑一把伞。很多村民抱着这样的心态，也加入捐款的行列。“小时候家里困难，每次交学费前都要大哭一场，更不敢想考大学了。”村民张晓平说，该奖学金设立后，她每年捐款1000元，尽管现在国家有奖学金、助学金，但她也想尽一份微薄之力。“去年我的孩子考上郑州经贸学院，收到1000元奖学金，别提多高兴了，因为感受到了鼓励与支持。”她说，今后自己会继续捐资助学。(洛报融媒·洛阳网记者 刘敏 通讯员 张尧安)