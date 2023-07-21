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洛阳：缤纷运动添彩青年友好型城市
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.18 08:50
2023年第九届洛阳大谷关全国自行车公开赛高手云集(资料图片)

　　仲夏之夜，“村BA”篮球大赛热潮席卷孟津、洛龙等地，在一次次“人从众”的激情呐喊中释放对运动的热爱；周末时光，152个社区体育公园内，处处是青年健身打卡的身影，栋能魔王健身公园开业不到3个月就吸引近16万余人次前来健身……当古都与体育相融，当青春与运动相遇，洛阳正重新锚定青年心中的经纬度。

　　青年的美好生活，既要有“激情奔跑”的事业平台，也要有“酣畅淋漓”的运动空间。近年来，我市把握体育产业发展新态势、新机遇，围绕“让更多年轻人青睐”目标，积极拓展特色体育服务供给，有效带动城市功能、城市竞争力的提升，加快建设青年友好型城市。

　　伴随着体育运动“活力指数”全面提升，洛阳正吸引更多青年人“一起成长、共赢未来”！

　　齐参与，精彩赛事“看过瘾”

　　传球、掩护、上篮……

　　前不久，在洛龙区开元路街道龙泰C区社区体育公园，持续3个小时的“台源杯”“村BA”篮球赛，吸引了数百名社区青年观赛。伴随着一个个精彩动作，欢呼声、吹哨声、球进筐声不绝于耳。

　　举办高质量、接地气的体育赛事，是营造城市运动氛围的关键抓手。近年来，我市积极举办和引入各类体育赛事，在全社会形成崇尚健身、参与健身的良好氛围，不断提升人民群众特别是青年参与全民健身的获得感和幸福感。

2023年洛阳第五届端午龙舟大赛精彩上演(资料图片)

　　在伊滨区，2023年第九届洛阳大谷关全国自行车公开赛让生态与运动碰撞，让美景与健康邂逅；在瀍河区，2023年洛阳第五届端午龙舟大赛融合龙舟点睛、龙舟巡游、水上表演、青年集市等，吸引一众青年打卡；在宜阳县，第一届全国学生(青年)运动会(公开组)射击(飞碟项目)预赛第一站圆满收官，吸引青年游客“一日观赛、多日停留”……

　　当赛场上山呼海啸般的欢呼声回荡于耳畔，古都洛阳运动氛围愈加浓厚，这座青年友好城市独特的运动魅力正不断彰显！

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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