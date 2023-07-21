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洛阳今日多云有分散性短时阵雨 气温25℃～34℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2023.08.18 08:47

　　经历几天的闷热，昨晚一场大风送来些许清凉。今后几天，我市多分散性阵雨。

　　据国家气候中心消息，今年“七下八上”期间(7月16日至8月15日)，我国暴雨区域集中，极端性强，全国共出现7次暴雨过程，华北、东北分别遭受3次暴雨过程，北京降水量为1961年以来历史同期第三多，华北多地日降水量破历史纪录。全国平均气温为1961年以来历史同期第二高，其中华北、西北地区气温偏高明显，新疆多站日最高气温破历史纪录。登陆我国的台风个数接近往年同期，但强度偏大、影响严重。

　　中央气象台预计未来10天(8月17日至26日)，河南大部、湖北、湖南及四川盆地等地有4天到6天35℃～37℃的高温天气。

　　国家气候中心预计9月，内蒙古东北部、东北地区北部、新疆北部、西南地区南部、华南西北部等地降水明显偏多；华北南部、内蒙古西部、华东北部、华中北部、西北地区北部气温明显偏高。

　　市气象台根据最新气象资料分析，8月18日至21日受高空短波槽及地面冷空气扩散的共同影响，云系增多，多分散性阵雨。市民出门可带把伞，遮阳防雨两不误。

　　最近几天天气预报

　　今日：多云，部分地区有分散性短时阵雨，气温25℃～34℃。

　　明日：多云到阴天转阵雨或雷阵雨，气温24℃～32℃。

　　20日(周日)：阴天有分布不均匀阵雨或雷阵雨，气温24℃～31℃。

　　21日(周一)：阵雨转多云，气温24℃～32℃。

　　22日(周二)：晴天间多云，气温23℃～34℃。

　　23日(周三)：晴天到多云，气温24℃～33℃。

　　24日(周四)：多云到阴天转阵雨或雷阵雨，气温23℃～31℃。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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