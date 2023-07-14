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阵风7级以上！洛阳发布雷暴大风黄色预警
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 中国天气网 2023.08.17 20:07

　　洛阳市气象台2023年8月17日19时31分发布雷暴大风黄色预警信号：预计未来6小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区将受雷暴大风天气影响，阵风风力达7级以上，并伴有强雷电，请注意防范。

　　防御指南：

　　1.政府及相关部门应按照职责做好防御大风、雷电的应急抢险工作。

　　2.及时停止户外活动，停止高空、水上等户外作业。

　　3.公园、景区、游乐场等户外场所应当做好防护措施，确保人员安全。

　　4.居民应当关紧门窗，妥善安置室外搁置物和悬挂物，尽量避免外出，留在有雷电防护装置的安全场所暂避。

　　5.相关部门和企业采取必要措施，保障易受大风、雷击影响的设备设施和场所的安全。

　　6.机场、轨道交通、高速公路、港口码头等经营管理单位应当采取措施，保障安全。⑥
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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