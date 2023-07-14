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洛阳“牵手”嘉兴 共同深化乡村振兴战略合作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.17 17:45

　　日前，洛阳与浙江嘉兴签署深化乡村振兴战略合作协议。两地农业农村部门将深化交流合作，共享优势资源，加强乡村产业、乡村建设、乡村治理等重点领域合作，携手开创乡村振兴新局面。

　　根据合作协议，双方将围绕推动农业产业深度合作，加强产销对接，引导和鼓励嘉兴农业龙头企业或社会资本合作开发洛阳乡村产业，通过直接投资、基地共建、市场共创、利益共享等方式，实现全链条增值。围绕推动乡村建设深度合作，推广嘉兴实施“千万工程”实践经验，强化规划建设运营指导，强化两地运营商交流合作，提升乡村运营水平；鼓励两地县域开展协作交流，共同探索县域推进乡村建设的可复制路径。围绕推动乡村治理深度合作，推广嘉兴基层组织建设、清廉村居建设、农户积分制管理、村级集体经济发展等方面经验，结合洛阳乡村振兴“151”工作举措，探索“党建+网格化+数字化”乡村治理新模式，探索洛阳村级集体经济发展新路径，提升农户乡村建设和乡村治理的参与度，加快实现强村富民。围绕推动农业科技深度合作，加快农业新技术、新品种、新设施推广，加强农民职业技能培训合作。

　　下一步，双方将建立部门间对接推进机制，常态化互访互学，共同探讨推进乡村振兴领域重大事项，着力提高“三农”工作本领和水平，加快实现农业强、农村美、农民富。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 张君 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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