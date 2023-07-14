全省全民健身工作观摩活动聚焦洛阳市多个“体育+文旅”融合项目

17日下午，来洛参加全省全民健身工作观摩活动的代表们，实地观摩洛阳市体育+文旅融合项目。

17日下午，来洛参加全省全民健身工作观摩活动的代表们，实地观摩洛阳市体育+文旅融合项目。

和李白举杯邀明月，看洛神雨中舞蹁跹……观摩团代表首先走进大河荟，观看中国首部数字行浸演艺《寻迹·洛神赋》，开启一场与5000年中国文化历史的跨时空对话。

在涧西区，融合VR娱乐、XR数字运动、沉浸游乐、休闲放松等功能于一体的SoReal-5G+XR元宇宙产业园，让大家感受集工业质感与未来科技于一身的洛阳文旅新体验。

观摩活动最后一站来到位于涧西区的栋能魔王健身公园。该园是由洛阳市西苑国有资本投资有限公司与河南邓亚萍体育基金洛阳子基金共同合作建成的标杆性体育服务综合体，投资约1亿元，建筑总面积约1.6万平方米，可辐射周边3大社区，800个企业，覆盖6万余人。该健身公园设置了泛体育运动乐园、羽毛球、篮球、乒乓球、游泳等多种体育运动项目，以及亲子娱乐、休闲餐饮和户外卡丁车功能区。

栋能魔王健身公园由专业团队开展市场化运营和公益性服务融合管理，旨在打造融合工作生活的综合性体育社交场馆，既能提升区域体育场地及服务供给水平，又可以做到社会效益与经济效益的统筹兼顾。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）