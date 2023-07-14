洛阳博物馆推出雀金绣文化艺术展

近日，“梵羽御璗——雀金绣文化艺术展”在洛阳博物馆拉开帷幕。
近日，“梵羽御璗——雀金绣文化艺术展”在洛阳博物馆拉开帷幕。
近日，“梵羽御璗——雀金绣文化艺术展”在洛阳博物馆拉开帷幕。
雀金绣是中国古代皇家和佛教专用的高等级织绣工艺，以雀羽线和金缕线为主要材料，配以多种色线，采用编织、雕塑、缂金等多种手法织绣而成。洛阳是雀金绣的主要发祥地，此项技艺源于战国、盛于隋唐、臻熟于晚清民国。
展览以“宫廷御用”“莲生妙相”“文人雅趣”“时代新貌”四个部分展现了雀金绣非遗技艺的最高水平，及其在当代发展创新的最新成果。此外，龙门石窟唐代造像、洛阳博物馆相关藏品也在展览中有重要呈现，以更为沉浸的视角帮助公众理解雀金绣的起源和发展。
该展览由洛阳博物馆、龙门石窟研究院主办，洛阳雀金绣研究院承办，将持续至11月16日。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 黄超 刘俐 文/图）
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