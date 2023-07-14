洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

全省全民健身工作观摩活动走进政康苑社区体育公园
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.17 16:26

　　17日上午，来洛参加全省全民健身工作观摩活动的代表们走进洛阳市洛龙区政康苑社区体育公园，了解该体育公园的建设运营情况。

　　政康苑社区体育公园位于洛龙区龙门大道与政和路交叉口西北角，属于社区级体育公园。该园总面积6355平方米，由室内健身中心和室外运动场地两部分组成，可辐射周边7个居民区，覆盖5万余人。

　　室内健身中心面积1882平方米，建筑主体为双层场馆，一楼设置特色餐饮区，二楼设置少儿体适能区、健身器械区、乒乓球训练室、瑜伽室以及淋浴室，满足居民日常锻炼与娱乐需求。

　　室外运动场地由篮球场、足球场、羽毛球场、乒乓球场、网球场、儿童游乐设施、健身器材、休憩亭等区域组成。园区在原有游园的基础上，将运动休闲融入环境景观中，结合群众需求打造为绿色共享的公共体育空间，并与体育培训机构合作，盘活运动场地，反哺园区的日常管理维护。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图/视频）
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    老人预防跌倒，试试“330法”吧
    老人预防跌倒，试试“330法”吧
    老人预防跌倒，试试“330法”吧
        “家里有老人的朋友最怕啥？老人家跌倒啊！”河科大二附院神经内科副主任医师余晓斐说，“怕老人跌倒万一磕...
  • ·保护“小神兽”视力，眼科医生们咋做的
  • ·天热孩子脾胃弱 试试这些小妙招
  • ·得了阑尾炎 饮食有禁忌
    		•
    城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
    城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
    城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
        漫步城市街头，看看老建筑，赏赏新景观。除了前段时间流行的“特种兵”式旅游，还有一种被称为“Citywalk”(...
  • ·大美中原景绚烂 千山万水赏不完
  • ·喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
  • ·盛夏荷花开 赏荷有佳处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 目标已明确！洛阳公布未来3年既有住宅...
  • 这些洛阳娃将向清华、北大出发
  • 洛阳大力推动农贸市场改造提升 打造现...
  • 老旧小区“变脸” 居民生活升级
  • 洛阳打造博物馆研学游IP 为文旅消费市...
  • 洛阳站地下通道预计10月底建成 可实现...
  • 研制高端轮拖 产品热销国内外市场【组...
  • 更好以科技创新引领产业升级——深入...
  • 洛阳今日晴天转多云 气温26℃～36℃
  • 服务省运会开幕式 洛阳地铁延长运营时间
    		•
    百姓呼声
    洛阳站与地铁不出站换乘预计10月底实现
    洛阳何时能接种威斯克三价新冠疫苗？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    秋荷

    隋唐荷花

    二里头遗址博物馆

    紫薇花开
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605