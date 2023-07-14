全省全民健身工作观摩活动走进政康苑社区体育公园

17日上午，来洛参加全省全民健身工作观摩活动的代表们走进洛阳市洛龙区政康苑社区体育公园，了解该体育公园的建设运营情况。

17日上午，来洛参加全省全民健身工作观摩活动的代表们走进洛阳市洛龙区政康苑社区体育公园，了解该体育公园的建设运营情况。

政康苑社区体育公园位于洛龙区龙门大道与政和路交叉口西北角，属于社区级体育公园。该园总面积6355平方米，由室内健身中心和室外运动场地两部分组成，可辐射周边7个居民区，覆盖5万余人。

室内健身中心面积1882平方米，建筑主体为双层场馆，一楼设置特色餐饮区，二楼设置少儿体适能区、健身器械区、乒乓球训练室、瑜伽室以及淋浴室，满足居民日常锻炼与娱乐需求。

室外运动场地由篮球场、足球场、羽毛球场、乒乓球场、网球场、儿童游乐设施、健身器材、休憩亭等区域组成。园区在原有游园的基础上，将运动休闲融入环境景观中，结合群众需求打造为绿色共享的公共体育空间，并与体育培训机构合作，盘活运动场地，反哺园区的日常管理维护。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图/视频）