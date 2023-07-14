洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

全省全民健身工作观摩活动走进尚贤苑社区体育公园
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.17 16:26

　　17日上午，来洛参加全省全民健身工作观摩活动的代表们，走进洛阳市洛龙区尚贤苑社区体育公园，了解该体育公园的建设运营情况。

　　尚贤苑社区体育公园位于洛龙区太康东路与尚贤街交叉口西北角，属于社区级体育公园。园区总面积为7689平方米，由室内健身中心和室外运动场地两部分组成，可辐射周边5个居民区，覆盖4万余人。

　　室内健身中心布局分为东西两栋，共3层，中间以门厅相连。东栋以体育健身为主，建筑面积约2000平方米，设置游泳馆、健身房、室内多功能体育馆等运动区域。西栋以文化设施为主，设置青少年艺术培训、咖啡简餐等功能区域。室外场地由篮球场、乒乓球场、羽毛球场、儿童游乐区域等组成。

　　该园区紧邻太康东路小学，与学校合作设置连通门径，形成内外共享的整体布局。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图/视频)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    老人预防跌倒，试试“330法”吧
    老人预防跌倒，试试“330法”吧
    老人预防跌倒，试试“330法”吧
        “家里有老人的朋友最怕啥？老人家跌倒啊！”河科大二附院神经内科副主任医师余晓斐说，“怕老人跌倒万一磕...
  • ·保护“小神兽”视力，眼科医生们咋做的
  • ·天热孩子脾胃弱 试试这些小妙招
  • ·得了阑尾炎 饮食有禁忌
    		•
    城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
    城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
    城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
        漫步城市街头，看看老建筑，赏赏新景观。除了前段时间流行的“特种兵”式旅游，还有一种被称为“Citywalk”(...
  • ·大美中原景绚烂 千山万水赏不完
  • ·喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
  • ·盛夏荷花开 赏荷有佳处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 目标已明确！洛阳公布未来3年既有住宅...
  • 这些洛阳娃将向清华、北大出发
  • 洛阳大力推动农贸市场改造提升 打造现...
  • 老旧小区“变脸” 居民生活升级
  • 洛阳打造博物馆研学游IP 为文旅消费市...
  • 洛阳站地下通道预计10月底建成 可实现...
  • 研制高端轮拖 产品热销国内外市场【组...
  • 更好以科技创新引领产业升级——深入...
  • 洛阳今日晴天转多云 气温26℃～36℃
  • 服务省运会开幕式 洛阳地铁延长运营时间
    		•
    百姓呼声
    洛阳站与地铁不出站换乘预计10月底实现
    洛阳何时能接种威斯克三价新冠疫苗？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    秋荷

    隋唐荷花

    二里头遗址博物馆

    紫薇花开
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605