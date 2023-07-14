全省全民健身工作观摩活动走进尚贤苑社区体育公园

17日上午，来洛参加全省全民健身工作观摩活动的代表们，走进洛阳市洛龙区尚贤苑社区体育公园，了解该体育公园的建设运营情况。

17日上午，来洛参加全省全民健身工作观摩活动的代表们，走进洛阳市洛龙区尚贤苑社区体育公园，了解该体育公园的建设运营情况。

尚贤苑社区体育公园位于洛龙区太康东路与尚贤街交叉口西北角，属于社区级体育公园。园区总面积为7689平方米，由室内健身中心和室外运动场地两部分组成，可辐射周边5个居民区，覆盖4万余人。

室内健身中心布局分为东西两栋，共3层，中间以门厅相连。东栋以体育健身为主，建筑面积约2000平方米，设置游泳馆、健身房、室内多功能体育馆等运动区域。西栋以文化设施为主，设置青少年艺术培训、咖啡简餐等功能区域。室外场地由篮球场、乒乓球场、羽毛球场、儿童游乐区域等组成。

该园区紧邻太康东路小学，与学校合作设置连通门径，形成内外共享的整体布局。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图/视频)