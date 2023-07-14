全省全民健身工作观摩活动走进永泰嘉苑社区体育公园

17日上午，全省全民健身工作观摩活动第二站走进洛阳市伊滨区永泰嘉苑社区体育公园。

17日上午，全省全民健身工作观摩活动第二站走进洛阳市伊滨区永泰嘉苑社区体育公园。

该体育公园位于伊滨区汉魏大道和康庄路交叉口西南角，属于社区级体育公园，总面积约6000平方米，由室内健身中心和室外运动场地两部分组成，可辐射周边3个居民区，覆盖2万余人。

室内健身中心与邻里中心有机结合，共4层，总面积2000平方米。1、2层为公共服务区域，3、4层为室内健身区域(面积约1000平方米)，包含室内乒乓球、台球室、舞蹈室、瑜伽室、跆拳道、专业健身器械区等运动区域，并配备便民服务中心、图书阅览室、茶水间、中医理疗区等服务区域。

室外运动场地由乒乓球场、5人制足球场、篮球场、羽毛球场、智能健身区、健身步道等组成，另外设有便民驿站、休闲廊道等配套设施。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图/视频)