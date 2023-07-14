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助力绿色发展！洛阳两家企业获评全省首批数字化能碳管理中心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.17 10:51

　　16日，记者从洛阳市工信局获悉，河南省工信厅近日发布全省首批数字化能碳管理中心名单，洛阳2家企业成功入选，分别是洛阳LYC轴承有限公司和格力电器(洛阳)有限公司。

　　其中，洛阳LYC轴承有限公司近年积极响应国家“十四五”绿色发展规划和节能降碳相关政策，在基于电力综保自动化系统基础上，建立了能源管理系统、智慧能碳管理系统，逐步实现了用能低碳化、管理数字化。企业搭建的数字化能碳管理中心，可以通过能源监控系统对重点用能设备的运行状态信息进行采集、记录、统计，实现对热处理、锻造炉窑、空压机等重点设备监测优化运行；企业通过在智慧能碳管理系统引入能耗分析功能，使该系统在未来一定时期内处于国内同行业领先水平。

　　围绕数字化能碳管理中心建设，格力电器(洛阳)有限公司积极构建了先进的局域能源互联网系统，能够实现能源数据实时采集、能效专家专业分析、生产设备运行监控、安全管理及时报警等功能，帮助企业全面掌握用能信息，挖掘节能空间，制定节能策略、优化用能结构，实现用能精细化集约化管理；结合生产系统数据，企业能够进一步完成低能耗产品输出，最终达到安全生产、科学排产、能源精细化利用、节能减排等目标。

　　数字化能碳管理中心是河南省实施制造业绿色低碳高质量发展的重要载体，可通过聚焦能源管理等典型场景，为生产流程再造、跨行业耦合、跨区域协同、跨领域配给等提供数据支撑。入选企业在数字化能碳管理、碳足迹、碳标准建设等方面先行先试、积累经验，在省内同行业中具有典型示范意义，具有较强的可复制可推广性。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 金东浩 余柯 王大月 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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