17日上午，全省全民健身工作观摩活动在洛举行。

17日上午，全省全民健身工作观摩活动在洛举行。观摩团一行百余人，将利用一天的时间，实地观摩洛阳市三级公共体育服务体系、体育+文旅融合项目等。观摩活动结束后，将在洛召开全省全民健身工作会议，认真落实省委、省政府“体育河南”建设工作部署，宣传、推广全民健身工作经验做法。

观摩活动第一站率先来到伊滨区立雪社区体育公园，了解该体育公园的建设运营情况。

立雪社区体育公园位于伊滨区光武大道与立雪路交叉口，属于社区级体育公园。园区总面积4.2万平方米，由绿化游园及售楼部提升改造而来，分为室内健身中心和室外体育公园两部分，可辐射周边9个居民区，覆盖6万余人。

室内健身中心占地2000平方米，上下共5层，分别设置健身房、少儿运动区、综合运动区、VR健身体验区、社区小剧场等多种项目，为健身爱好者提供多重运动体验，实现了城市物业资源的有效利用。

室外体育公园总面积约4万平方米，主体利用伊滨“好人主题公园”提升改造建成，共分为东、西、南三部分，环绕室内健身中心形成有机整体，包含乒乓球场、篮球场、5人制足球场、羽毛球场、亲子乐园、太极广场、健康步道等多种运动场地，并建有城市驿站、城市书房、公共卫生间等配套设施。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图/视频)