医保暂停后卡内余额怎么办？洛阳市医疗保障局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：之前办理的是洛阳灵活就业人员参保，现在在外地缴纳的有职工医保，洛阳的医保需要办理暂停手续吗？暂停参保后卡内的余额怎么办？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：之前办理的是洛阳灵活就业人员参保，现在在外地缴纳的有职工医保，洛阳的医保需要办理暂停手续吗？暂停参保后卡内的余额怎么办？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：我之前办理的是洛阳灵活就业人员参保，现在在外地缴纳的有职工医保，洛阳的医保需要办理暂停手续吗？暂停参保后卡内的余额怎么办？
洛阳市医疗保障局回复：您需要把洛阳的医保办理暂停，不暂停就会一直产生欠费计划。在支付宝内搜索“河南医保”，进入“河南医疗保障公共服务平台”，点击“我要办”，点“灵活就业人员中断参保”，两个上传材料都上传身份证，点“保存”即可办理。
暂停参保后，洛阳医保卡内的余额就暂时封存，只有再次参加洛阳市的职工医保才能使用，也可办理医保转移到浙江现参保地，或者在您达到退休年龄时，将医保卡内的余额转至您的银行卡里。
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