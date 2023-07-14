洛阳站地下通道预计10月底建成 可实现不出站换乘地铁

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳站和洛阳龙门高铁站是对外展示城市形象的窗口，相关部门能不能建设地下通道，实现不出站换乘地铁？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳站和洛阳龙门站是对外展示城市形象的窗口，相关部门能不能建设地下通道，实现不出站换乘地铁？

洛阳市轨道交通集团回复：洛阳站地下通道正在建设过程中，预计10月底建成，届时可实现不出站火车地铁换乘。

对于龙门高铁站与地铁车站站内无缝换乘问题，由于龙门高铁站与地铁车站非同步规划、实施项目，按照目前功能布局，因高铁出站口与地铁站的距离及人流走向等因素，龙门高铁站无法进行站内换乘地铁。

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