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此恨绵绵无绝期

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛荟萃  来源: 洛阳网 2023.08.17 08:54

　　鸾扇斜分凤幄开，星桥横过鹊飞回。

　　争将世上无期别，换得年年一度来。

　　——唐·李商隐《七夕》

　　再过几天就是七夕了，七夕，牛郎织女鹊桥相会，美丽浪漫。

　　唐代大诗人李商隐写的这首《七夕》，是感情真挚深沉的悼亡之作。

　　这首诗写于大中七年(公元853年)，当时，李商隐的妻子王晏媄已经去世两年多了。

　　七夕之夜，诗人仰望星空，看到了牛女双星，想到鹊桥相会，思念起早逝的妻子。

　　天人永隔，再见无期。牛郎织女尚可每年一会，互诉衷肠，而自己和心爱之人，相会一次只能在梦里。

　　公元837年，李商隐中了进士，但并未被立刻授予官职。无奈之下，他只好应泾原节度使王茂元之邀，做了王茂元的幕僚。

　　在此，他遇到了一生的挚爱——王茂元之女王氏。王茂元很欣赏李商隐的人品、才华，将自己的女儿许配给他。

　　王氏温柔美丽，通音律，会作诗，婚后，二人在东都洛阳崇让宅度过了数年美好时光，琴瑟和谐，恩爱甜蜜。

　　王氏温柔贤惠，料理家事，支持丈夫。可惜她体弱多病，结婚仅十余年就撒手人寰。

　　想到深爱的妻子如今已深埋黄土，想到两人在一起的点点滴滴，伤感与怀恋一起涌上诗人心头。

　　更深露重，诗人孤单地徘徊，崇让宅以前繁华热闹，而今斯人永逝，冷冷清清，再也不见往日的欢乐场景了。

　　夜色已深，游廊幽曲，窗前灯下，往事历历在目，不见伊人，凄苦惆怅萦绕心间。

　　李商隐因处于牛李党争的夹缝之中，一生很不得志，得遇王氏这样的佳人，对他是很大的慰藉，然王氏也离他而去。七夕悄然而至，曾经常伴于身侧的妻子却再也不见踪影，这对诗人而言，实乃锥心之痛。

　　天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期。（洛报融媒·洛阳网记者 刘永娟）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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