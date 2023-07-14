曝光！洛阳市教育局通报18起违规组织校外培训典型案例

昨日，洛阳市教育局官微发布消息称，暑假期间，市、县两级教育行政部门持续加大巡查检查力度，全面排查整治违规校外培训行为。通过检查发现仍然有个别培训机构和个人无视国家“双减”政策违规组织学科培训，校外培训监管部门现场劝退或疏散参与培训学生473人，退还家长剩余学费115450元。现将近期18起违规组织培训典型案例予以通报曝光，敬请广大学生和家长警醒和防范。

昨日，洛阳市教育局官微发布消息称，暑假期间，市、县两级教育行政部门持续加大巡查检查力度，全面排查整治违规校外培训行为。通过检查发现仍然有个别培训机构和个人无视国家“双减”政策违规组织学科培训，校外培训监管部门现场劝退或疏散参与培训学生473人，退还家长剩余学费115450元。现将近期18起违规组织培训典型案例予以通报曝光，敬请广大学生和家长警醒和防范。

一、涧西区查处3起机构违规培训

1.8月9日，涧西区教体局接群众投诉位于涧西区郑州路办事处东马沟社区民宅内有违规机构组织学生培训。经核查，该培训机构是一家无证无照机构，名为“博览教育培训中心”，负责人为侯X，身份证号4103811995XXXX1035，现场正在组织98名学生进行学科培训。该场地无任何消防资质和消防设施，楼道、房间狭小，人员拥挤，存在严重安全隐患。

处理结果：一是宣讲中央“双减”政策及相关条例；二是下发停止办学通知单，责令其立即停止违规办学行为，并写出保证书，承诺不再开展违规培训活动；三是现场妥善遣散学生，限期清退98名学生学费18000元；四是作为重点安全隐患整治场所进行重点督查；五是将该机构列入无证机构“回头看”台账，并对其持续进行追踪，防止死灰复燃。

2.7月18日，涧西区教体局在暑期专项治理巡查中发现，位于涧西区联盟路与天津路交叉口文兴现代城5楼有违规机构开展学科类培训。经核查，该机构是一家无证无照机构，无具体名称。负责人为马X，身份证410303198XXXX40569。现场有14名学生进行学科类培训。

处理结果：一是宣讲中央“双减”政策及相关条例；二是下发停止办学通知单，责令其立即停止违规办学行为，并写出保证书，承诺不再开展违规培训活动；三是安全妥善遣散学生，限期清退13名学生学费650元；四是将该机构列入无证机构“回头看”台账，并对其持续进行追踪，防止死灰复燃。

3. 7月18日，涧西区教体局在暑期专项治理巡查中发现，位于涧西区联盟路与天津路交叉口文兴现代城6楼有违规机构开展学科类培训。经核查，该机构是一家无证无照机构，无具体名称。负责人为苏X，身份证号：410423198XXXX89552,现场有10名学生进行学科类培训。

处理结果：一是宣讲中央“双减”政策及相关条例；二是下发停止办学通知单，责令其立即停止违规办学行为，并写出保证书，承诺不再开展违规培训活动;三是安全妥善遣散学生，限期清退10名学生学费6000元；四是将该机构列入无证机构“回头看”台账，并对其持续进行追踪，防止死灰复燃。

二、新安县查处2起机构违规培训

1.8月1日下午，新安县教体局根据群众投诉线索，查处了位于新安县西区湖畔华庭2号楼1单元内机构违规组织的学科类培训。经核查，该机构为一家私立幼儿园，名为“李X托管中心”，借托管名义在组织违规培训。机构负责人为李X，该机构有2名从业人员和50名学生违规开展小学和初中学科类培训。

2.7月26日，新安县教体局根据群众投诉线索，查处了位于新安县教育小区4号楼内正在进行的违规学科类培训。经核查，该机构为一家无证无照机构，机构负责人为李某某，身份证号:41032319XXXXXXX216。现场有1名从业人员和34名学生正在违规组织开展学科类培训。

处理结果：一是在保证安全的情况下现场疏散学生；二是当场下达停办通知书，宣讲中央“双减”政策及相关条例；三是机构在两日内完成学生退费48000元，撤离桌凳并写出保证书；四是将该机构列入无证机构巡查台账，保持高密度巡查和持续追踪，防止其死灰复燃。

三、宜阳县查处1起机构违规培训

1.8月8日，宜阳县教体局根据群众投诉电话，查处了位于宜阳县柳泉镇小天使幼儿园内的违规学科类培训。经核查，幼儿园负责人朱XX，身份证号：4103271981XXXX6620，借幼儿园名义组织一、二年级学生进行暑假作业辅导，现场有学生14人，每人交费280元，共计3920元。

处理结果：一是当场查封该幼儿园，现场对负责人朱XX进行批评教育，学习“双减”政策，责令停止违规行为，写出保证书，保证不再开展违规培训；二是督促该幼儿园负责人将3920元退还家长，现已全部退完；三是登记学生信息并建立台账；四是将该机构列入巡查台账，保持持续追踪，防止其死灰复燃。