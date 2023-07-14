后续报道：人民日报微信公众号关注翟六三

日前，本网报道了从伊川县吕店镇敬老院走出来的大学生翟六三的事情，引起广泛关注。

日前，本网报道了从伊川县吕店镇敬老院走出来的大学生翟六三的事情(详见《励志！敬老院里长大的娃考上了大学》)，引起广泛关注。

人民日报微信公众号相关报道 （网络截图）

昨日，人民日报、河南日报微信公众号以《了不起！敬老院里走出个大学生！》为题，报道了翟六三的事情。其中，人民日报微信公众号的阅读量10万＋，网友们纷纷留言。网友@一米阳光说：“进取的孩子、关爱的老师、担当的院长、温暖的后方，孩子加油！”网友@曲娅芬说：“翟六三好样的，继续努力，好好学习，期待你成为参天大树，成为栋梁，感恩社会。”网友@安说：“这是一个会发光的孩子，感谢社会上的好心人！”

今年，翟六三被洛阳理工学院录取。该校得知他的家庭情况后，已经与他取得联系，准备在多方面给予他照顾。本网将持续关注此事。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 王社民 李德伟）