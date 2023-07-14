为啥对婆婆这么孝顺？她说将心比心

由于自己有在药店工作的经历，她主动承担了每天“盯”着婆婆吃药的任务；医生交代多一些户外活动有益于婆婆的身体恢复，她就陪着老人户外散步、晒太阳……在瀍河区五一社区五一小区南院，提起48岁的李惠峰孝顺婆婆的种种举动，众人夸她是好儿媳。

李惠峰（右）和婆婆聊天

由于自己有在药店工作的经历，她主动承担了每天“盯”着婆婆吃药的任务；医生交代多一些户外活动有益于婆婆的身体恢复，她就陪着老人户外散步、晒太阳……在瀍河区五一社区五一小区南院，提起48岁的李惠峰孝顺婆婆的种种举动，众人夸她是好儿媳。

一个电话，她几分钟就到公婆身边

李惠峰的婆婆今年76岁，患老年抑郁症已经很多年。近日，当记者来到五一小区南院时，正好遇到李惠峰和婆婆在楼下和邻居们打扑克。婆婆坐在靠背椅上，聚精会神地看着手里的牌，李惠峰坐在老人身旁的小马扎上，一边笑，一边轻声给老人当“参谋”。“好！”几分钟后，老人赢了，她扭脸看看李惠峰，脸上有了一丝笑意。

李惠峰两口子和公婆住得很近，老两口儿住3楼，小两口儿住相邻楼栋的6楼。平日，公婆一个电话，李惠峰几分钟就到两位老人身边。“儿子的工作性质比较特殊，平时忙起来不分白天黑夜，多亏了惠峰照顾我们。”李惠峰的公公说。

全身心照顾3位老人，她已坚持近两年

李惠峰曾就职于市内一家企业，下岗后，又应聘到一家药店从事销售工作。2011年12月，李惠峰的母亲因病住院，为了照顾老人，她辞职回家陪伴母亲。数月后，老人因病离世。“我父亲、公公、婆婆年纪大了，身体都不太好。”李惠峰说，送走了母亲后，她和丈夫经过商量，决定自己不再上班，全身心照顾3位老人，这样丈夫也能安心工作。

娘家和婆家两边跑，3位老人都要照顾到，李惠峰已经坚持近两年。娘家和婆家相距十几公里，李惠峰每隔两三天，就会骑着电动车回家看望父亲，买点儿老人喜欢吃的东西，再陪着父亲坐一会儿。婆婆患有老年抑郁症，平时不爱说话，医生交代尽量多让老人出门转转，于是，小区就成了婆媳俩经常遛弯儿的地方。“遇到有人下棋、打扑克，我都会拉着我妈在旁边看一会儿，她如果感兴趣就参与一下，多动动脑子有好处。”李惠峰说，婆婆的病情需要长期服药，药品的种类也比较多，自己有在药店工作的经历，所以每天提醒老人服药的任务也由她承担。

病友还以为她们是母女

这两年，婆婆因为身体原因住过几次医院，几乎每次都是李惠峰陪护，同一间病房的病友还以为她们是母女。婆婆年龄大了，有时候心情不好脾气倔，要么不吃药，要么不好好吃饭，弄得旁人无可奈何。面对这种情况，李惠峰一边哄，一边假装生气，几个回合下来，婆婆乖乖听话了，李惠峰却口干舌燥。“俗话说，老小孩，老人的脾气就像孩子一样，我累点儿没啥。”李惠峰笑着告诉记者。

婆媳相处这么多年，李惠峰为啥对婆婆这么孝顺？“都是平常人家过日子，将心比心嘛！”李惠峰说，结婚以后，丈夫对岳父岳母也很好，替她分担了不少事情，这让她很感动，所以自己也要孝敬公婆，一家人和和美美过日子。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 蔡福庆 文/图)